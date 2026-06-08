Tana Rivera, hija y nieta de toreros, explica cómo afronta ver torear a su novio, Andrés Roca Rey

Tana Rivera se ha convertido en uno de los apoyos más fieles de Roca Rey. Siempre que sus compromisos se lo permiten, Tana no duda en acudir a las plazas para acompañarlo, aunque eso también implica enfrentarse a los nervios y la tensión que supone ver a una persona que quieres jugarse la vida.

A la salida de la plaza, Tana se ha mostrado relajada y sonriente mientras compartía unos momentos con amigos. Incluso ha bromeado con la prensa: "Vengo tranquilamente comiendo mis palomitas porque no había pipas".

Tana Rivera atendiendo con la prensa | Europa Press

Preguntada por cómo había visto a Andrés durante la corrida y si con el paso del tiempo consigue acostumbrarse a las emociones que se viven al verle, Tana ha preferido no profundizar demasiado en sus sentimientos: "Ha sido una tarde muy bonita, la verdad", ha comentado con una sonrisa.

Unas palabras que dejan ver lo tranquila que ha seguido la corrida y que muestra también la admiración que siente por él en una profesión tan exigente como la tauromaquia.

La presencia de Tana en las corridas de Roca Rey se ha vuelto habitual durante los últimos meses. Con esto ha demostrado en numerosas ocasiones que intenta estar a su lado en los momentos importantes de su carrera, apoyándolo desde la barrera y compartiendo con él algunos de los días más especiales de la temporada.