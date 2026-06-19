Rocío Martín Berrocal resta importancia al fin de la amistad entre su hermana Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez

Rocío Martín Berrocal ha asistido a la presentación de Aesthetics Première de Skinceuticals, además de compartir algunos de sus secretos para mantenerse radiante a los 44 años, ha hablado de algunos de los temas que rodean a su familia, en concreto a su hermana.

Rocío Martín Berrocal posando para la prensa | Gtres

La empresaria no ha podido evitar enfrentarse a las preguntas sobre la relación entre su hermana, Vicky Martín Berrocal, y Marta Sánchez, una amistad que durante años fue muy estrecha y que ahora al parecer que está rota.

Aunque ha evitado entrar en detalles, Rocío ha querido quitar hierro al asunto y ha defendido que los desacuerdos forman parte de cualquier relación personal: "¿Qué mejor amiga, qué hermana no tiene problemas? Yo tengo también mis problemas con mi hermana y mis enfados. Es normal, lógico y normal, es la vida. No pasa nada. Un día estamos mal, mañana estaremos bien".

Rocío Martín Berrocal hablando con la prensa | Europa Press

A pesar de ello, ha insistido en que no le corresponde a ella hablar sobre una situación que considera privada: "Mi hermana me enseñó a no hablar de cosas íntimas de nadie. Los respeto y me encantaría hablaros, pero no puedo".

Además, ha reconocido entre risas que le sorprende que el tema siga generando interés: "Todavía seguimos con ese tema. Eso ya es muy antiguo, ¿no?". Más allá de esta cuestión, Rocío también ha hablado del gran momento que atraviesa su sobrina Alba Díaz, de quien se ha mostrado muy orgullosa: "Con 26 años me parece un ejemplo para la gente de su edad".

Rocío Martín Berrocal posa para los medios | Gtres

Rocío ha aprovechado la ocasión para dedicar unas bonitas palabras a Marcos Terrones, pareja de Alba Díaz, dejando claro que cuenta con el cariño y la aprobación de toda la familia: "El novio de Alba es tan increíble que no se le puede poner un pero. Principalmente porque la ama por encima de todo. Se llevan de morir. Ha encontrado a su alma gemela".