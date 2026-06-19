Gran éxito de la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo en una gala presentada por Susanna Griso

El interiorismo volvió a vestirse de gala anoche en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, escenario que ya ha sido testigo de las tres ediciones anteriores de los Premios Escala de Interiorismo. Organizados por IDEQUO, antigua Escuela Madrileña de Decoración, los galardones reconocieron una vez más a grandes profesionales del sector, proyectos sobresalientes y a los nuevos talentos llamados a liderar el futuro de la disciplina.

La periodista Susanna Griso fue la encargada de conducir una ceremonia en la que el diseño, la arquitectura y la cultura compartieron protagonismo. La velada contó además con una actuación íntima de la cantante Nena Daconte, que puso la banda sonora a una noche dedicada a celebrar la creatividad y a una disciplina con la que se siente muy identificada: “Mi primera gran pasión es la música, y después el interiorismo y el paisajismo”, reconoció.

El acto se abrió con las palabras de Henry Berczely, CEO de IDEQUO y presidente del jurado, quien reivindicó el papel del interiorismo: "Esta noche celebramos proyectos, trayectorias y talento. Pero también el impacto que tiene el diseño en la vida de las personas. Porque el interiorismo va mucho más allá de crear espacios: crea lugares donde vivimos, trabajamos, aprendemos y construimos recuerdos".

El primer galardón de la noche, el Premio Excelencia Internacional, fue para el interiorista y arquitecto mexicano Ricardo Barroso, reconocido por una trayectoria marcada por proyectos residenciales de alto nivel, entre ellos las residencias privadas del Four Seasons Hotel Madrid, donde ha combinado elegancia clásica y contemporánea con un cuidado extremo del detalle. El homenajeado aseguró sentir "una gran ilusión y una profunda gratitud" por ser reconocido por una labor que supone “mejorar la vida de las personas”. Además, se comprometió a "seguir creando espacios que inspiren y perduren".

Imagen de los premiados de la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo | Premios Escala de Interiorismo

El Premio Excelencia Nacional recayó en Jaime Hayon, diseñador e interiorista español, Premio Nacional de Diseño 2021, cuya trayectoria al frente de Hayon Studio combina artesanía, arte y diseño contemporáneo en proyectos para marcas de prestigio internacional, entre ellos su reciente colección "Botanic" para Louis Vuitton. El madrileño insistió en la importancia de "tener entusiasmo, creer en nosotros mismos, en que todos somos únicos, capaces de hacer objetos que gusten".

El estudio Mix Paisaje se llevó el Premio Proyecto Entornos por la transformación de un antiguo descampado en la Plaza en Tetuán, "un oasis en la ciudad" que ha conectado dos calles antes incomunicadas y ha devuelto al barrio un espacio de encuentro sostenible y accesible. Recogieron el premio sus fundadores, Xoán Pérez y María Barceló, quienes valoraron la importancia del espacio público.

El Premio Proyecto Global fue a parar a Patricia Bustos por Makàà, el restaurante del rooftop del hotel Thompson de Madrid en el que la diseñadora desarrolla su personal "Arquitectura de la Resonancia", una forma de proyectar que busca activar los sentidos más allá de lo puramente visual. La interiorista madrileña aseguró sentirse "orgullosa y agradecida" por el reconocimiento y recalcó que "el diseño tiene el poder de transformar vidas y personas” y que su reto es "impactar más que impresionar, crear espacios donde la gente quiera quedarse".

Sigfrido Serra recogió el Premio Proyecto Residencial por Vivienda Punto, su intervención en una vivienda neogótica de principios del siglo XX en Valencia, donde la curva, la materia y la luz dialogan para construir un espacio cálido y profundamente humano. Sigfrido recordó a su abuelo y su padre, vinculados al mundo del mueble, cuyo legado él ha continuado.

El Premio Innovación y Sostenibilidad reconoció al Hotel Ogar, de Grupo ANRO, un alojamiento desmontable y reubicable de cuatro estrellas inaugurado el pasado 1 de junio en Tomelloso y montado en solo 11 días, el primero de estas características en Europa. En representación de la compañía, recogió el premio Rafael Rodríguez, quien aseguró que "la innovación, la sostenibilidad y el talento tienen el poder de cambiar la forma de construir".

Mónica García del Pino, maestra artesana al frente de Cerámica Artística San Ginés, recogió el Premio Pieza de Diseño por su trabajo de proyección internacional de la cerámica talaverana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. La ceramista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala al agradecer el premio, y reivindicó el papel de la artesanía de cara a las nuevas generaciones. "Es muy importante que trabajemos con arquitectos, interioristas, paisajistas… De su mano este oficio se está actualizando. Es importante que no nos soltéis de la mano, que contéis con nosotros", pidió.

El coreógrafo Nacho Duato, galardonado con el Premio Diseño Artístico por "Cantus", su pieza más reciente con la Compañía Nacho Duato, no pudo estar presente en el evento, pero envió un vídeo de agradecimiento que se proyectó durante la gala. Su sobrina, Cristina Duato, fue la encargada de entregarle la estatuilla a Luis Martín Oya, director adjunto de la Nacho Duato Academy quien confesó que era un "honor poder representarle en este acto". Además, dio las gracias al jurado “por tener la sensibilidad de otorgar el premio a un espectáculo de danza”.

Isern Serra recibió el Premio Espacio Corporativo por las Oficinas de Andrés Reisinger, un proyecto que combina hormigón visto y acero inoxidable para crear un entorno que integra trabajo, encuentro y experimentación.

Cristina Larrumbe, creadora de la cuenta @trucosparadecorar y autora del libro "101 trucos para decorar", recibió el Premio Deco Influencer por su labor de divulgación entre cerca de un millón de seguidores. Larrumbe recogió la corona de manos de su predecesora, Patricia Fernández, alias @patriwhitehouse, aseguró que "nunca pensó que Instagram podría ser su profesión", habló de la reinvención profesional y dedicó el premio a su familia.

El Premio Espacio Gastronómico fue para Trenchs Studio por el Restaurante Eldelmar, de los Hermanos Torres, en el renovado Puerto Olímpico de Barcelona, un espacio inspirado en el Mediterráneo que combina tradición y contemporaneidad. Ricard Trenchs destacó la importancia de que apuesten por tu trabajo: “Si no hay alguien loco que crea en ti, no puedes hacer nada. Por eso doy la gracias a los clientes que creen en nosotros”.

El Premio Home Staging fue para Patricia González Llamazares, CEO de Ático Home Staging, por su intervención en "Ático La Merced", un proyecto que combina inteligencia espacial y respeto por la arquitectura original. "Que nadie os diga hasta dónde podéis llegar porque con ilusión, ganas y las cosas que nacen del corazón, se cumplen los sueños", reivindicó.

El artista urbano Belin (Miguel Ángel Belinchón) se hizo con el Premio Street Deco por "Cambio de rumbo", el mural con el que rinde homenaje al pintor James Ensor en Ostende (Bélgica) desde su personal Postneocubismo. El artista recordó sus inicios en los que, con 15 años y un spray, salió a la calle a decorar las paredes, para hoy recorrer el mundo con su arte. “Mi obra llega a todas las casas y a todas las calles. Es como un virus que alcanza a todo el mundo”, bromeó.

La emoción de la noche vino de la mano del Premio Promesa del Interiorismo, que por segundo año consecutivo se desveló en directo durante la gala. Tres candidatos llegaron hasta el final: la interiorista mexicana Susana Cervantes; Diego Guillén Ligori y Ana Maldonado. Fue Aitor Viteri, interiorista y Director Académico de IDEQUO, el encargado de anunciar a la ganadora. Antes de desvelar el nombre, Viteri reivindicó el sentido último de la profesión: "Hay una responsabilidad silenciosa: la de mejorar la vida de las personas a través del espacio". Sobre los tres finalistas, destacó que representan "tres maneras de entender el interiorismo" y "tres talentos que, sin duda, representan el futuro de nuestra profesión".

Tras valorar el rigor profesional, la calidad del trabajo presentado y la forma en que cada candidatura contribuye a "dignificar y elevar el interiorismo", Viteri anunció el fallo: “El Premio Escala Promesa del Interiorismo 2026 es para Susana Cervantes”. La mexicana bromeó con su condición de promesa a los 61 años y, aconsejó a los que empiezan que persigan sus sueños “porque los límites solo están en nuestra cabeza”.