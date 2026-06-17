El calor también hincha el abdomen: por qué las mujeres sufren más gases y pesadez en verano

El aumento de las temperaturas y la llegada de los meses más cálidos del año traen consigo un fenómeno tan común como frustrante para muchas mujeres: la tripa hinchada, los gases y una molesta sensación de pesadez.

Lo más desesperante de esta situación es que se manifiesta mayormente en el organismo femenino, incluso en aquellas personas que mantienen una alimentación limpia, equilibrada y saludable en su día a día.

Según explica Paloma Ruiz, terapeuta nutricional clínica y especialista en medicina funcional, estamos ante una realidad biológica contrastada: "El organismo femenino es extraordinariamente sensible a los cambios de temperatura y al eje hormonal, y en esta época ambos factores se alían en su contra".

Así pues, en este artículo te contamos por qué el calor del verano te hincha el abdomen y qué es todo lo que puedes hacer para prevenirlo o evitarlo. ¡Vamos a verlo!

Mujer que siente su abdomen hinchado | Pexels

La digestión a cámara lenta

La explicación a esta pesadez estival se encuentra en los propios mecanismos de supervivencia del cuerpo humano. Cuando la temperatura exterior se eleva, la prioridad biológica es enfriarse para mantener la homeostasis. Esto provoca un fenómeno de redirección de los recursos sanguíneos que afecta directamente al proceso digestivo.

"Para disipar el calor, el cuerpo recurre a la vasodilatación periférica, desviando una gran cantidad de recursos sanguíneos hacia la piel y las extremidades", explica la experta. "La consecuencia directa es que disminuye el riego en los órganos internos, incluido el intestino", añade.

Mujer que siente su abdomen hinchado | Magnific

Además, Ruiz detalla que "al haber menos irrigación, la producción de enzimas digestivas cae en picado, el tránsito se modifica y cualquier comida, por ligera que sea, se procesa de forma mucho más lenta y pesada".

El sabotaje hormonal del verano

Al factor climático se le suma el componente hormonal de la mujer. Cuando los días de calor intenso coinciden con la fase lútea, es decir, el periodo posterior a la ovulación y previo a la menstruación, la progesterona ralentiza la motilidad intestinal debido a su efecto relajante en la musculatura lisa.

A esto se añade el impacto que tiene el estilo de vida veraniego: viajes, cambios bruscos de horarios y estrés de última hora, circunstancias que elevan de forma crónica los niveles de cortisol.

Mujer que siente su abdomen hinchado | Pexels

Esta hormona rompe el equilibrio de la microbiota y altera la permeabilidad de la mucosa del intestino, lo que desencadena una inflamación de bajo grado que se traduce en un vientre visiblemente inflamado y gases persistentes.

Las señales del aparato digestivo

El cuerpo utiliza múltiples vías para advertir que el sistema gastrointestinal está saturado. La experta recuerda que estos síntomas van mucho más allá de la báscula: abarca también la somnolencia o la fatiga extrema justo después de comer, una piel apagada o con brotes inesperados, e incluso cambios de humor repentinos y picos de ansiedad.

"Apostar por frutas y verduras de temporada no es una moda, es una necesidad biológica", apunta la terapeuta nutricional. "El cuerpo está adaptado al entorno y digiere estos alimentos con una eficiencia mucho mayor", relata.

Mujer que siente su abdomen hinchado | Pexels

Para contrarrestar el impacto del verano, también se recomienda priorizar cocciones ligeras como el vapor o la plancha, puesto que reducen la fermentación bacteriana.

Asimismo, es clave "añadir de forma habitual a las comidas infusiones e ingredientes naturales con propiedades digestivas y carminativas como el jengibre, el hinojo o la menta", recomienda la experta.

Mujer tomándose una infusión digestiva | Pexels

"Estos activos ayudan a disipar de forma mecánica los gases acumulados y a estimular la producción natural de jugos gástricos", explica Ruiz, dejando claro que no se debe normalizar la incomodidad: "Bajo ningún concepto debemos normalizar la hinchazón crónica, ya que sentirse pesada a diario es una señal clara de que algo pide atención en nuestro interior".