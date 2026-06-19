Lucía Rivera habla por primera vez tras su ruptura con Fernando Wagner: "Las cosas pasan siempre por algo"

Lucía Rivera ha reaparecido después de conocerse la noticia de la ruptura de su relación con Fernando Wagner. La modelo ha asistido a la presentación de la nueva campaña de New de El Corte Inglés, donde se ha mostrado serena, sonriente y centrada en esta nueva etapa de su vida.

Lucía Rivera, en un evento en Madrid | Gtres

Según se supo hace unas semanas, la distancia habría sido uno de los principales motivos de la separación.

Una nueva situación que la hija de Blanca Romero afronta con tranquilidad y seguridad. Preguntada por la ruptura y por cómo está viviendo este cambio en su vida, ha asegurado: "Yo es que creo que, al final, las cosas pasan siempre por algo y estoy muy contenta y estoy muy tranquila porque estoy muy centrada en mi trabajo y tampoco he tenido mucho tiempo a pensar en nada más, la verdad".

Unas palabras con las que Lucía ha demostrado que, por el momento, su prioridad está puesta en sus proyectos profesionales. Lucía se encuentra volcada en su trabajo, que se han convertido en uno de sus principales apoyos en estos momentos.

Lucía Rivera hablando con la prensa | NovaMás

Además, también ha hablado de la imagen de tranquilidad que suele transmitir públicamente. Cuando le hemos preguntado si realmente es tan tranquila como aparenta, ha respondido con total sinceridad: "Mi terapia. Yo creo que en terapia eso ya cambia, pero bueno, es lo que hay".

Lucía Rivera posando para la prensa | Gtres

No es la primera vez que Lucía Rivera habla abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental. La modelo siempre se ha mostrado muy natural a la hora de compartir la ayuda que le proporciona la terapia, una herramienta que considera fundamental en su día a día.