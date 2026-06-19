Susana Uribarri reaparece tras haber estado ingresada en el hospital: "Ha sido un susto bastante grande"

Tras días de preocupación en el mundo televisivo y mediático, la conocida representante y empresaria Susana Uribarri ha regresado a su vida pública. Su vuelta a la pantalla marca el final de un bache de salud que, aunque breve, encendió todas las alarmas entre sus compañeros y seguidores.

Detrás de su ausencia se escondía un contratiempo médico que arrancó el pasado 9 de junio. Lo que iban a ser unas pruebas médicas rutinarias se transformó de forma drástica cuando Uribarri sufrió una grave crisis respiratoria.

El diagnóstico confirmó una neumonía aguda que la obligó a ingresar de urgencia en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, ubicado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Tras seis días de vigilancia hospitalaria para descartar cualquier tipo de secuela o complicación, Susana ya se encuentra recuperada y con el alta médica. De hecho, ya se ha dejado ver en el evento de El Corte Inglés, donde aprovechó para agradecer la oleada de cariño y los mensajes de ánimo que ha recibido a lo largo de esta última semana.

Susana Uribarri | Gtres

Los agradecimientos

"Desde aquí quiero dar el cariño, agradecer a toda la gente, a todos los medios, a toda la gente que me quiere, a la gente que me ha escrito por mensajes de Instagram, y decir que gracias a Dios estoy aquí", ha arrancado la celebridad.

"Ha sido un susto, un susto bastante grande, que yo creo que es como una llamada de Dios de decir, ojo, un aviso de decir, para el carro, no vayas tan deprisa", ha reflexionado Susana.

Susana Uribarri | Gtres

Ahora, aunque ya esté haciendo vida normal, afirma que le toca "cuidarme mucho". Detalla que "todavía me quedan días de antibiótico, días de corticoides, y seguir con las pautas de volver a hacerme un TAC".

Aún y con este protocolo que debe seguir, deja más que claro que está bien "gracias a Dios". Uribarri explica que hace tres días que le dieron el alta hospitalaria, muy contenta y tranquila de la buena evolución de su diagnóstico.

Susana Uribarri | Gtres

El momento de diagnóstico

"La verdad es que he pasado bastante miedo, sobre todo pasé miedo el primer día, que fui a unas pruebas rutinarias y me quedé sin aire, de repente", ha relatado Susana.

"Entonces, el no saber bien ellos mismos qué es lo que tenía y el ver a mi hija metida en urgencias, en el box, con médicos que venían y decían que no sabían si realmente podía tener una alteración que daba en la analítica alta, un ictus o un infarto", ha detallado.

Susana Uribarri con su hija Carlota | Gtres

"No se sabía bien qué era, luego ya, cuando supe que era una neumonía y que estaba remitiendo bien, y que ya me inyectaron el antibiótico, pues ya me relajé un poquito", explicó ante las cámaras la colaboradora del programa Y ahora Sónsoles. "El susto ha sido grande", ha concluido sobre su paso por el hospital.

Es una señal

Ahora que Susana ya está recuperada, afirma que "esto es como un aviso para decir: Susana, que es que tú no puedes con todo". Reflexiona sobre que le ha servido para "bajar las revoluciones".

Susana Uribarri | Gtres

A partir de ahora tratará de "ir a medio gas o a un 75%", añadiendo que "me tengo que quitar tanta presión y pensar más en mi salud, porque sin salud no hacemos nada". Así pues, desde Novamás le deseamos un magnífico final de recuperación y mucho descanso.