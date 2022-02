El pasado 19 de enero el país se revolucionaba tras las salida a la luz de unas imágenes en una conocida revista nacional en las que aparecía Iñaki Urdangarin paseando por la playa de la mano de una mujer que no era la infanta Cristina. La mujer en cuestión resultó ser Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo del exjugador de balonmano.

Ya han pasado varios días desde este suceso, y algunos de los cuatro hijos que tiene la pareja: Juan Valentín, Pablo Nicolás Sebastián, Miguel e Irene, han decidido hacer algunas declaraciones sobre esta gran polémica.

El último en hablar sobre este tema ha sido Pablo Urdangarin, quien tras ser preguntado por una posible reconciliación entre sus padres, respondía: "Sí, yo creo que sí. No sé, sería lo normal, sí". Unas declaraciones que no descartan que la infanta Cristina sea capaz de perdonar la infidelidad de su marido y que, finalmente, se echen para atrás en la separación que anunciaron recientemente.

El joven aprovechaba para mostrarse muy positivo a la vez que optimista con esta situación y confía en que la familia vuelva a esta unida: "Ojalá", afirmaba Pablo. Sin embargo, el hijo mediano de Urdangarin prefería no hacer comentarios acerca de si está o no su madre junto al rey emérito en Abu Dabi: "No sé, la verdad es que prefiero no comentar. Gracias", respondía tajante.

Y tampoco hacía declaraciones sobre si viajaría o no Doña Cristina a Barcelona para ir a verle. Y es que, Pablo es el único hijo que no se ha reunido con sus padres desde que se formó este revuelo, debido a sus compromisos deportivos: "La verdad que me gustaría verla pero no sé. Ya hablaremos", expresaba finalmente el joven.

