Tamara Falcó, preocupada por Pablo Urdangarin tras las imágenes de su padre Iñaki con Ainhoa Armentia

Tamara Falcó se pronunciaba el pasado jueves en la tertulia del programa 'El Hormiguero' sobre las polémicas fotos que salieron a la luz hace unos días en exclusiva en las que aparece Iñaki Urdangarin junto a una mujer que no es la infanta Cristina.

En las imágenes aparece paseando por la playa junto a su sospechosa amiga. La mujer en cuestión resultó ser Ainhoa Armentia, compañera de trabajo del bufete de abogados en el que él trabaja, situado en Vitoria, lugar que actualmente se encuentra en el foco mediático.

Tamara Falcó opinaba junto al resto de colaboradores del programa presentado por Pablo Motos que acostumbrada a tener a la prensa encima de ella y de su familia diariamente ante esta situación solamente puede pensar en los hijos de doña Cristina e Iñaki.

"Sobre todo estoy pensando en los hijos. He visto a un chico muy educado hablando y me ha dado pena. No dejan de ser sus padres", contaba Falcó refiriéndose a Pablo Urdangarin, hijo mediano de la pareja, que hacía ayer unas declaraciones a la prensa: "Prefiero no decir nada porque es un tema familiar, pero ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está. Todo bien la verdad. Todos estamos tranquilos, todos nos vamos a querer igual o sea que ya está. No hace falta nada más", comentaba Pablo.

"Ha dicho que pese a todo se mantendrían unidos y es lo que más me ha chocado. Me ha dado pena", seguía explicando Tamara mientras se mostraba apenada por la situación que le estaban haciendo pasar al joven.

A continuación la marquesa de Griñón añadía que encontraba extraño que Iñaki pudiera llegar a sorprenderse tras ser pillado por la prensa, debido a que "si eres un señor casado y das un paseo por la playa, ¡igual alguien te pilla! Sobre todo si te llamas Urdangarin y mides dos metros", comentaba Tamara con tono irónico entre risas.

...

Seguro que te interesa

Pablo Urdangarin explica cómo está la infanta Cristina tras las comprometidas imágenes de Iñaki