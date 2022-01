El entorno de Ainhoa Armentia, la amiga de Iñaki Urdangarin, asegura que sigue viviendo con su marido

La vida de la familia de la infanta Cristina daba un giro de 180º tras la publicación de unas fotografías de su marido, Iñaki Urdangarin, junto a su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, mientras paseaban de la mano por las playas francesas.

Tras la salida a la luz de estas imágenes, España entera se ha revolucionado y muchas son las incógnitas que aún quedan por descubrir. Una de las preguntas que más se está haciendo todo el mundo es si Ainhoa sigue viviendo junto a su marido, Manuel, tras el escándalo.

En el programa presentado actualmente por Patricia Pardo se apuntaba que Armentia sigue viviendo junto a su marido en la misma casa y además se desvelaba que el círculo de amigos más cercano de la vitoriana no conocía esta relación: "Ellos no tenían ni idea, de hecho hubo una quedada en Navidad y Ainhoa solo hablaba del viaje que iba a hacer junto a su marido y con toda la familia a París. Nadie sospechaba nada. De hecho, los veían tomando algo y no les parecía nada extraño".

"En un momento dado, cuando ella empieza a coincidir con Iñaki Urdangarin, sus más íntimas preguntaban cómo era él y ella hablaba como si fuera una persona cercana, con la que tenía buena relación", comentaba el periodista Pepe del Real en el mencionado programa.

Antes de que todo saliera a la luz

El día de antes de que se publicaran en exclusiva estas imágenes, Armentia, según se ha informado en el programa mencionado con anterioridad, le contaba a sus mejores amigas que había un material comprometido en el que se desvelaba que la relación que tiene con Iñaki iba más allá de lo profesional y que iba a salir a la luz.

Sin embargo, a su marido no se lo contó hasta el mismo miércoles por la mañana justo cuando todo se publicó: "Se enteró el propio miércoles, él está destrozado ya que no sabía nada de la relación. Siguen viviendo bajo el mismo techo", explicaba el mencionado periodista.

Por último, a quien también ha pillado esta noticia por sorpresa es a sus compañeros de trabajo, que aunque sabían de su buen rollo pensaron que solamente se trataba de una buena amistad que no traspasaba el ámbito laboral.

