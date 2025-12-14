Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelan el sexo de su cuarto bebé tras tres hijos varones

Ana Boyer y Fernando Verdasco darán la bienvenida a un miembro más de su familia ya que han anunciado que la hija de Isabel Preysler vuelve a estar embarazada.

Su próximo hijo será el cuarto del matrimonio formado por Boyer y Verdasco, un bebé "totalmente buscado", como aseguraron, y ahora han confirmado su sexo.

Fernando Verdasco y Ana Boyer | Gtres

Así, Miguel (6), Mateo (que cumplirá 5 el próximo 21 diciembre) y Martín, de 20 meses, tendrán una hermanita, según han comentado en una publicación en Instagram.

"La nueva incorporación a la familia si todo va bien... Será niña", han escrito junto a varias imágenes de ambos. De esta forma, tendrán a su primera hija, algo que le hacía especialmente ilusión a Ana.

A pesar de que todavía no se aprecian cambios en su figura, Ana está embarazada de 4 meses y será la próxima primavera cuando nazca su cuarto hijo, dos años después del nacimiento de Martín.