Ortega Cano revela cómo han sido estos días con su nieta Rocío, que perdió a su madre, Michu, hace un mes

En pleno mes de agosto, con buena parte del mundo del espectáculo aprovechando el calor para escaparse a la costa, José Ortega Cano ha encontrado en Costa Ballena, Cádiz, su refugio estival.

El diestro, alejado momentáneamente de sus compromisos en Madrid, aprovecha estos días para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo con sus seres queridos, en un ambiente mucho más tranquilo que el de la capital.

Michu y José Fernando | Gtres

En una de sus salidas, el torero habló brevemente con los medios y desveló cómo lo ha pasado junto a su nieta Rocío, de 7 años, fruto de la relación de su hijo José Fernando y la tristemente fallecida, Michu: "Bien, bien", respondió escueto pero sonriente. Ortega Cano confirmó que seguirá de vacaciones junto a su familia todavía un tiempo y que no tiene fecha fijada para volver a Madrid: "No lo sé exactamente, cuando me canse".

Ortega Cano, de vacaciones en Cádiz | Europa Press

Acompañado de su hijo menor, José María, se le pudo ver paseando en bicicleta por la zona, aprovechando el clima y la calma de la localidad gaditana. Sin agenda a la vista y centrado en disfrutar del día a día y de la familia.