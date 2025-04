Nuria Fergó anuncia que su padre, enfermo de cáncer, falleció hace una semana: "Solo pedíamos que no sufriera"

Nuria Fergó anunciaba el pasado 6 de marzo, a través de sus redes sociales, que uno de los pilares de su vida, su padre Pepe, tenía cáncer. "Nunca piensas que te puede tocar porque es una lotería. Le tocó a mi padre. Cáncer. La familia junta, a su lado para darle todo el amor y disfrutar de él todo lo que se pueda" se sinceraba con sus seguidores compartiendo una imagen desde el hospital en el que estaba ingresado.

Y apenas un mes después, tras una semana llorando su pérdida en silencio, la cantante ha revelado que su padre falleció el pasado 28 de marzo. Lo ha hecho a través de un emotivo post publicado este viernes en su cuenta de Instagram con el que se ha despedido públicamente de él, relatando cómo fueron sus últimos momentos y destacando que lo más importante es que no sufrió en ningún momento.

Nuria Fergó se pronuncia sobre su prometido, Juan Pablo Lauro | Gtres

"Hola mi gente preciosa, os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las 12h para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8.30h de la mañana para comunicarme que se iba" ha comenzado, confesando que en esos momentos "sólo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí despedirnos de él".

"Y nos esperó" ha añadido, desvelando que "a la hora de verlo y estar con él... se fue". Como ha contado, acompañado por su familia. "Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo sólo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz" ha afirmado emocionada.

Una paz que, como asegura, "ha dejado en nuestro interior porque sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento". "Porque él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós" ha recordado, apuntando que muchos "sentían rabia" porque su muerte ha sido "injusta" y demasiado "pronto" cuando "no se lo merecía".

"Todo ha sido muy rápido. Qué vacío dejas. Ya te echamos de menos..." ha confesado a corazón abierto, antes de recordar con nostalgia y cariño cuando su padre le decía "¿cómo está mi Martina? Y tus dos besos diciéndome, "venga bonica, ten cuidaico" cada vez que me iba a Madrid". "Descansa en paz, papá. Seguro que nos cuidarás desde el cielo. A tus tres mujeres de la casa y a tus nietos. Siempre estarás con nosotras" ha concluido este adiós público en forma de homenaje a uno de sus grandes pilares tras su fallecimiento, que ha acompañado de una imagen de ambos en blanco y negro sonriendo felices a la cámara.