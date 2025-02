Nuria Fergó, "impactada" con el revuelo que ha causado el supuesto desplante de Manu Tenorio: "Lo adoro"

Después del revuelo que se ha causado tras el presunto desplante de Manu Tenorio a Nuria Fergó en el photocall de los Premios AEVEA, la cantante se ha pronunciado. Y es que, como se aprecia en el vídeo del evento, el intérprete de Tu Piel pasaba por delante de su excompañera de concurso sin mirarla y sin saludarla, por lo que todo el mundo se preguntó: ¿qué ha pasado entre ellos?

Sin embargo, era Manu el que aclaraba la situación horas más tarde con una foto en sus redes sociales junto a Nuria y un texto con el que desmentía por completo esa mala relación que se había rumoreado tras el vídeo viral: "Ayer tuve la alegría de reencontrarme con Nuria Fergó y fue maravilloso sentir cómo, a pesar del paso de los años, nuestro cariño, afecto y amistad no solo se han mantenido intactos, sino que han crecido aún más".

Además, el cantante destacaba que para él era un regalo "ver cómo algunas conexiones se fortalecen con el tiempo" a pesar de las especulaciones que habían hecho los seguidores de ambos. "Y, sobre todo, ya sabe perfectamente que yo soy una de las personas que más se pueden alegrar de sus éxitos", sentenciaba, como respuesta a los comentarios.

Ahora, y tras esta declaración de intenciones, ha sido Nuria la que se ha pronunciado a las cámaras de Europa Press en la MBFWM: "Yo me he quedado impactada. A mi Manu lo adoro". Destacando que ha sido todo un malentendido y que el vídeo se malinterpreta, ha explicado que coincidieron antes del photocall y estuvieron juntos.

Nuria Fergó y Natalia Rodríguez en la MBFWM | Gtres

"Manu y yo fuimos los primeros en llegar. Llegamos a las siete y veinte, no había nadie todavía, nos fuimos abajo, nos tomamos nuestra agüita, nuestro tal y hasta que no nos avisaron que estaba la prensa no subimos. Entonces era absurdo eso de saludar", ha zanjado.

Por este motivo, no se saludaron en público, aunque ha querido aclarar el momento exacto en el posado: "La foto se la echó Manu. Yo estaba esperando a que Manu se echara la foto para yo entrar, nada más. Lo que pasa es que Manu no habló con la prensa. Entonces mi gesto fue como: otras, se ha ido y no ha hablado. Pero no es que no me haya saludado, si llevábamos desde las siete y veinte".

Además, ha pedido que se deje de especular sobre su amistad, porque se llevan "fenomenal" y que han estado hablando tras el revuelo causado: "Lo ha puesto hasta en redes y todo. Yo no he aclarado nada porque es que ni lo había visto". Y, sin más revuelo y confirmando que es tan solo un vídeo sacando de contexto ha dejado claro que su amistad con Manu sigue igual de fuerte.