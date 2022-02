Natalia Sánchez reflexiona sobre la importancia de pasar tiempo a solas con cada uno de sus hijos

Todo un finde de chicas. Salir de casa, ir a otra ciudad, hacer cosas y planes que no son los habituales… un ritual de desconexión que ha establecido en su rutina, o que pretende establecer, Natalia Sánchez. La actriz ha conseguido encontrar el momento perfecto para pasar un fin de semana con su hija a solas, algo que no hacía desde que nació su benjamín, Neo, en mayo de 2020.

"¡Nuestro primer viaje juntas y solas! Resulta que hacía casi 2 años que no pasaba tiempo a solas con Lia, desde que nació Neo… Es algo que echaba muchísimo de menos porque, antes, éramos 'una'. Viajábamos juntas muchísimo y estábamos TODO EL DÍA la una con la otra (con sus pros y sus contras, claro) pero, desde que nació Neo, lógicamente, aquello se acabó y tuvo que aprender a compartir a mamá", ha escrito la madrileña junto a unas tiernas imágenes donde se ve a madre e hija disfrutando de un maravilloso día.

La pequeña Lia nació en 2019 y el pasado 8 de enero celebró su tercer cumpleaños. Un momento muy especial que su madre aprovechó para compartir una descripción muy divertida de su primogénita afirmando que: "Hace 'nada' (o eso me parece a mi) hablabas con onomatopeyas y apenas te mantenías en pie y ahora tienes conversaciones y preguntas para las que me quedo sin respuesta". Añadiendo también unas bonitas palabras con las que agradecía a la niña por ser lo que era: "¡Gracias por ser un pequeño (gran) ser de luz que ilumina y llena nuestra vida con su alegría! ¡Te quiero!", confesaba la actriz.

Ahora, un mes después de que Lia soplara las velas, ha vuelto a ser la protagonista, y es que este viaje de chicas ha hecho que Natalia se dé cuenta de lo importante que es pasar tiempo con los hijos, tanto juntos como separados. Aprovechando que la intérprete debía trabajar en otra ciudad decidió alargar su estancia allí y pasar tiempo con la pequeña.

"Ayer me tocó trabajar en otra ciudad y se me ocurrió que sería buena idea aprovechar el viaje e irme con ella todo el fin de semana y que Marc se quedara 'mano a mano', también, con Neo así que, así lo hicimos... Y hemos podido disfrutarnos y escucharnos como hacía tiempo... No solo haciendo actividades diferentes (le encantó el patinaje sobre hielo) si no, simplemente, estando juntas", manifestaba Natalia en el pie de foto de la sucesión de instantáneas en las que aparecían abrigadas, con patines de hielo y posando con simpáticas caras.

Además, la joven de 31 años ha reconocido que le encanta "la tribu de 4" que ha creado junto a su pareja, Marc Clotet y sus hijos, pero que este tiempo es necesario, dejando atrás la vorágine diaria con las jornadas escolares y de trabajo, sin tener esos ratitos para mirar a los hijos a los ojos individualmente y "dejarles 'ser', sin prisas, sin obligaciones, y 'verles' realmente", ha explicado, siendo esto lo que ha podido hacer con Lia, y recomendándoselo a sus casi 500 mil seguidores.

Si bien es cierto, es difícil encontrar ese tiempo libre para llevarlo a cabo, pero lo que está claro es que a Natalia le ha encantado la experiencia y que seguramente repetirá, ya que a pesar de volver agotadas a casa consiguieron regresar "con las pilas cargadas y con muchas ganas'', concluía.

