Natalia Sánchez cuenta el motivo de su ausencia en redes y le envía un especial mensaje a su suegra

Han pasado exactamente tres meses desde que Natalia Sánchez y Marc Clotet pusiesen rumbo a Argentina junto a sus dos hijos para comenzar un nuevo proyecto profesional que obligaba a la familia a cruzar el charco.

Una feliz estancia que, en determinados momentos, se vio enturbiada por la difícil conciliación de la vida familiar y laboral y que llevó a la actriz a sincerarse frente a su comunidad en Instagram asegurando que le resultaba ''imposible dejar de ser madre en el trabajo'', así como tampoco podía ''dejar de trabajar en casa''.

Estas pasadas Navidades, la pareja de actores regresaba a España junto a los pequeños Lia y Neo para disfrutar de las inolvidables fechas en familia. Sin embargo, este 2022 no empezó como esperaban pues un susto familiar en la víspera de Nochevieja hizo que la intérprete comenzase el año desde el hospital.

Semanas después del desafortunado contratiempo llamaba especialmente la atención la notable ausencia de Natalia en redes, pues siempre se muestra de lo más activa compartiendo su día a día con sus seguidores.

El motivo de la 'desaparición' de Natalia Sánchez en redes

Ahora, días después de su 'desaparición', la actriz reaparecía en el universo 2.0 precisamente para contar el motivo que le había llevado a estar alejada de las redes: ''No he dado señales de vida en todo el fin de semana porque ¡HA SIDO UNA LOCURA!'', comenzaba escribiendo junto al post.

''Neo se puso malito el jueves, con una otitis de campeonato, fiebre altísima y un virus estomacal con diarrea y vómitos sin parar y sin querer comer NADA en 3 días! Para variar, @marc_clotet me tuvo que dejar sola con los peques porque tuvo que irse todo el fin de semana a trabajar a otra ciudad y Lia ha estado más demandante y sensible que nunca (pataleta tras pataleta…)'', explicaba la complicada situación a la que se había enfrentado durante esos días.

Asegurando que las noches habían sido ''de película de miedo'', la intérprete tranquilizaba a sus fans asegurando que ''siempre sale el sol'' y que, afortunadamente, el actor ya ha regresado al domicilio y que sus hijos ya se encuentran perfectamente.

Además, Sánchez no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle a una persona muy especial para ella la ayuda recibida durante todo el caótico fin de semana: ''Ha sido mi suegra la que ME HA SALVADO EL FIN DE SEMANA llevándose a Lia un buen rato a su casa cada día! Si no fuera por ella, creo no hubiera sobrevivido… En serio, no sabéis la SUERTE que tengo! ¡Qué importante es tener ayuda cerca cuando tienes hij@s…! ¡GRACIAS, Anna! t'estimo''.

