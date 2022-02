Natalia Sánchez se rinde a Marc Clotet en un emotivo texto donde se sincera como nunca antes sobre él

Este lunes 14 de febrero nos ha regalado el lado más romántico de nuestros celebrities: globos, velas, escapadas, auténticas declaraciones de amor y, sobre todo, muchos ramos de flores son solo algunas de las cosas de las que las redes nos han hecho testigos.

Un precioso ramo de flores es el que, tal y como hemos podido ver en el universo 2.0, también le ha llegado a Natalia Sánchez, sin embargo, la actriz ha asegurado que, ni de lejos, ese ha sido su mejor regalo de San Valentín.

Ha sido a través de su perfil en redes desde donde la intérprete no ha dudado en gritar a los cuatro vientos el amor que siente por su pareja y padre de sus hijos, Marc Clotet.

Y es que, tal y como la mamá de Lia y Neo narra, cuando el actor volvió a casa ''después de pasar el fin de semana fuera en Valencia por los Premios Goya'' mientras ella se quedó en casa ''con los peques'', este mismo tuvo un gesto digno de admirar con su chica.

''Me dijo: 'Este año, quiero regalarte tiempo para ti, así que, un día a la semana, me encargo yo al 100% de los peques y tú desconectas. Pero si empiezas mañana, vuelve para la cena porque tengo una sorpresa''', ha comenzado relatando.

Y es que, el Día de los Enamorados no pudo tener un mejor comienzo pues ''esta mañana me ha despertado con un desayuno precioso, este hermoso ramo de rosas y me ha dicho: 'Comienza tu día, ¡nos vemos esta noche para cenar!''', ha confesado una emocionada Natalia.

Un precioso detalle del que la propia protagonista ha sacado una importante reflexión sobre la gran suerte que tiene de compartir esta gran aventura que es la vida junto a él.

''Después de pasar un día precioso conmigo misma (hasta me he dado un masaje) no puedo dejar de pensar en lo afortunada que soy por tener semejante compañero de viaje... Hoy, las flores y el regalo, tienen como excusa que es San Valentín pero, Marc, siempre mira por mí, por mi bienestar, por mi felicidad, por nuestro equilibrio…'', ha asegurado antes de ensalzar todas las cualidades y virtudes de su chico.

''Es un ser justo, bondadoso, generoso, comprometido, inteligente, divertido a morir y, por dentro, más guapo a rabiar que por fuera, si cabe… Soy una afortunada…'', ha sentenciado Sánchez antes de concluir su texto afirmando que ''Marc y yo, intentamos encargarnos de los peques 50%-50% (lo que la vida, el trabajo, la lactancia y mi tipo de maternidad permiten)''.

''Pero él, que es perfectamente consciente de que la paridad, a día de hoy, es una quimera, siempre intenta compensar a mi favor porque sabe lo que una maternidad real, o por lo menos la mía, supone: mucha entrega, mucho esfuerzo, mucha renuncia y no tanta recompensa, ni tiempo… Así que, hoy, doy gracias a mi compañero por llevarme de la mano, también, en ese camino…GRACIAS'', le ha agradecido frente a toda su comunidad de seguidores.

