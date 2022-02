Natalia Sánchez lanza una importante reflexión sobre la salud mental tras 20 años yendo a terapia

Natalia Sánchez, que actualmente está viviendo en Argentina junto a Marc Clotet y sus dos hijos, se ha sincerado en redes sociales y ha publicado una instantánea junto a un texto en el que habla sobre la salud mental y su experiencia personal con respecto a este tema: "Hoy quiero contaros algo muy personal y es que, como ya os he contado muchas veces, llevo 20 años de mi vida haciendo terapia (desde que tenía 11) y ¡no quiero dejar de hacerla nunca!", comenzaba contando.

"Por supuesto con sus idas y venidas, épocas en las que he sido más constante y épocas en las que lo he sido menos, pero siempre ha estado ahí, acompañándome en cada paso que he dado y ayudándome y empujándome a darlos", escribía Sánchez.

Natalia expresaba su experiencia personal en este ámbito: "La terapia me dota de herramientas para afrontar mi día a día, los nuevos retos, los nuevos baches. Me hace más fuerte, más inteligente emocionalmente, más plena, más feliz".

Además, reflexionaba sobre la importancia de dar visibilidad a este problema: "Creo que es importantísimo normalizar de una vez por todas el 'no estar bien', y empezar a llamar a las cosas por su nombre: 'depresión', 'ansiedad', 'estrés', 'apatía'… ".

A continuación, la actriz da el mejor consejo sobre qué es lo que se debe hacer si se está atravesando por alguna situación similar: "No siempre podemos solos. Yo no siempre puedo sola y no siempre puedo con todo y eso también está bien. Existen profesionales maravillosos por todas partes dispuestos a ayudarnos: terapeutas de mil tipos, psicólogos, psiquiatras… Así que, si sientes que no puedes ¡pide ayuda! Pero ¡pídela ya! ¡No esperes más! Y si te sientes bien mental y emocionalmente y, sencillamente, quieres mejorar tu vida ¡también!".

Sánchez no duda en animar a sus seguidores a dar el paso para intentar mejorar su vida: "Siempre es el momento perfecto para empezar y cuanto antes lo hagáis, ¡mejor! Es la mejor inversión que podéis hacer en vosotros mismos y os prometo que os va a cambiar la vida… Deseo, de corazón, que os animéis a dar el paso… Os deseo un comienzo de semana maravilloso y una salud mental fuerte y plena que os acompañe en cada paso que deis!", expresaba Natalia finalmente para terminar.

