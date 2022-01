Natalia Sánchez cuenta el arte en el que su hija es experta por su tercer cumpleaños

Con una tarta de Pepa Pig, una fotografía y una bonita dedicatoria ha querido felicitar, y compartir con sus seguidores, Natalia Sánchez el cumpleaños de su hija Lia. La niña celebra su tercer año de vida y es fruto de la relación de la actriz con el también compañero de profesión Marc Clotet.

La tarta que ha elaborado Natalia Sánchez para su hija | Instagram Natalia Sánchez

La pareja se conoció trabajando en una obra de teatro en 2014 y desde entonces han compartido escenario en varias ocasiones, como la que los ha llevado este año pasado a Argentina durante el tiempo de grabación de una serie, regresando a España para celebrar las navidades.

Pese a empezar el año de una forma un tanto accidentada por el problema de salud de un familiar de la que interpretó a Teté en la conocida serie 'Los Serrano', este 2022 parece ser muy prometedor. "Este año comienza con la mejor de las noticias y así seguirá, pasito a pasito, lo sé.", escribía Natalia junto a una instantánea que ya se ha convertido en una tradición familiar para felicitar la entrada de año junto a su familia.

Para seguir con las celebraciones de enero, este jueves, día 14, la primogénita de Natalia y Marc ha soplado las velas de la tarta que su madre ha cocinado para ella donde presidian dos coloridas figuras de los que se han convertido en los dibujos favoritos de la niña, Pepa Pig. Un pastel que la actriz ha querido compartir junto a una divertida descripción de la pequeña Lia, quién en unos años seguramente se ría al leer este mensaje de su madre.

"¡Felices 3 AÑAZOS a la (pequeña) gran mujer de mi vida!", empezaba Natalia. "Hace “nada” (o eso me parece a mí) hablabas con onomatopeyas y apenas te mantenías en pie y ahora tienes conversaciones y preguntas para las que me quedo sin respuestas", continuaba diciendo la sorprendida mamá, la cual se pregunta cómo es posible que el tiempo haya pasado tan deprisa pese a los "días buenos y sus no tan buenos".

"Haces bromas sin parar, juegas con la “ironía” a tu antojo, a cada rato nos sorprendes con frases dignas de una señora de 70 años 🙆‍♀️, ríes a CARCAJADAS con las cosas más sencillas, me imitas, sin saberlo, y eres el mejor espejo en el que me podría ver reflejada…", seguía confesando la catalana, quién no podía dejar de recordar la relación que tiene la niña con su hermano pequeño, al que le encanta "cuidar y pegar a partes iguales".

Al parecer, la cumpleañera es una experta en el arte de la ironía y, a pesar de la intención de sus padres de dejarla al margen de algunos temas, a la niña no se le escapa una. "Eres el ser (de menos de 1m de altura) más astuto con el que me he encontrado jamás", explicaba su madre.

"¡Gracias por ser un pequeño (gran) ser de luz que ilumina y llena nuestra vida con su alegría! ¡Te quiero!", terminaba diciendo Natalia, unas palabras que llegan directamente al corazón y que reflejan tanto la personalidad de Lia, como lo que siente Natalia hacia ella.

