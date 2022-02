Mila Ximénez le deja a su hija Alba Santana una herencia de 3 millones de euros

No ha sido un año fácil para Alba Santana, pues en cuestión de seis meses de diferencia perdía a su madre, Mila Ximénez, y a su padre, Manolo Santana.

Un delicado 2021 marcado por dos trágicos momentos que supusieron un antes y un después en la joven que actualmente reside en Ámsterdam junto a su marido y sus dos hijos y a los que, poco a poco, trata de hacer frente.

Hace un tiempo, la única hija en común de la televisiva y del extenista expresó en una entrevista concedida a la revista '¡HOLA!' que la mejor herencia que su madre le había dejado era su legado como madre: ''Me gustaría parecerme a ella en la relación con mis hijos, en poder contarnos las cosas abiertamente; en no tener ese miedo de tener que mentirle a tus hijos para que no te juzguen. Mi madre siempre ha sido muy abierta y siempre me ha contado las cosas, las buenas y las malas'', confesaba.

Una herencia moral a la que ahora se suma la económica pues, tal y como ha publicado la revista 'Lecturas', la que fuera colaboradora de televisión hizo cambios en su testamento antes de su fallecimiento.

Entre ellos, modificó la titularidad de una sociedad en la que figuraban ella, su hija, y su hermano Manolo, dejando a Alba como única beneficiaria de los 3 millones en metálico con los que dicha corporación contaba y que se suman al resto del patrimonio que le dejó Ximénez tras su muerte.

Según este último medio mencionado, la herencia de Manolo Santana, con quien Alba ''no tenía mucha comunicación'', continúa siendo una incógnita pero, según recoge este mismo, Claudia Rodríguez, la mujer del exdeportista, podría ser ''la beneficiaria del noventa por ciento del patrimonio''.

Sin embargo, pese a la escasa relación que padre e hija mantenían, la hija de los rostros conocidos aseguró tras el fallecimiento de su progenitor que se trataba de ''un momento muy difícil'', así como no dudó en asegurar que ''adoraba a mi padre, lo quería muchísimo'', a quien recordó como ''un hombre maravilloso y como un padre excepcional''.

