El mensaje de Laura Escanes sobre la edad y el amor pocos días después de que Risto Mejide presentara a su novia

Casualidades de la vida o pura estrategia de marketing, Laura Escanes y Risto Mejide estuvieron a pocos metros el uno del otro el pasado jueves en la presentación del podcast de la influencer y del nuevo libro del publicista. Ella en el Cine Callao y él en el Teatro Real.

Los medios no desaprovecharon la ocasión y preguntaron a Laura por esta coincidencia, a lo que la catalana respondió que "estas cosas pasan y le deseo todo el éxito del mundo".

Sobre el nuevo amor de su exmarido, la instagrammer confesó que "si él está feliz eso repercute en que todo esté bien, que Roma esté bien y eso es lo más importante": "Yo le deseo toda la felicidad, los caminos se separan, no le deseo ningún mal ni él a mí, todo está bien".

Risto Mejide y Natalia Almarcha | Gtres

Laura Escanes reacciona en Twitter tras la aparición de Risto con su novia

Sin embargo, a penas unos días después de la aparición pública de Risto con su novia Natalia, Laura Escanes publicó un tuit que no ha dejado indiferente a nadie en el que ha reflexionado sobre la edad en el amor.

"La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos", escribió la modelo.

Y es que, la nueva pareja de Risto tiene 26 años por los 48 de él, por lo que muchos han visto similitudes con la diferencia de edad que tenían Laura y él cuando se conocieron, hecho al que ya se refirió la catalana en el evento del pasado jueves.

"Las críticas por la diferencia de edad en algún momento nublaban un poco todo, al menos a mí se me hizo muy grande, pero poco a poco he aprendido que estas cosas pasan, es el precio que pagas por ser un personaje público. Al final es ser fiel a lo que tú sientes y sentir eso, como hagas caso a todo lo que se dice, te vuelves loco", aseguró Laura huyendo de polémicas.