Laura Escanes, sobre la nueva novia de Risto Mejide: "Si él está feliz eso repercute en que Roma esté bien"

El destino es caprichoso; y sino que se lo digan a Laura Escanes y a Risto Mejide, que este jueves han presentado a la misma hora y a pocos metros de distancia sus nuevos proyectos profesionales arropados por sus respectivas parejas. Y mientras el comunicador celebraba el lanzamiento de su nuevo libro, 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach' en el Teatro Real con su nueva novia, la valenciana Natalia Almarcha, de quien se confiesa enamorado, la influencer estrenaba su primer live podcast 'Entre el cielo y las nubes' en el madrileño Cine Callao y con Álvaro de Luna entre los asistentes.

Risto Mejide y Natalia Almarcha | Gtres

Una coincidencia que muchos han interpretado simplemente como una casualidad del destino, y en la que otros sin embargo han querido ver una estrategia de marketing para ver cuál de los dos tiene más tirón. Huyendo de polémicas, Laura ha asegurado que "al final estas cosas pasan y más en Madrid, los jueves... Qué os voy a decir. Hay como diez eventos hoy y estamos todos divididos. Estas cosas pasan y le deseo todo el éxito del mundo".

"Al final se han dicho muchas cosas, pero nosotros siempre hemos mantenido lo mismo, lo importante era el cariño, el respeto y sobre todo por una persona en común que es nuestra hija, lo más importante del mundo. Yo le deseo toda la felicidad, los caminos se separan, no le deseo ningún mal ni él a mí, todo está bien" ha confesado la instagrammer, que solo tiene buenas palabras para Risto y se alegra de que haya encontrado el amor en Natalia: "Si él está feliz eso repercute en que todo esté bien, que Roma esté bien y eso es lo más importante".

Natalia Almarcha | Gtres

Respecto a las últimas declaraciones del publicista reconociendo lo mal que lo pasó por el tema de la diferencia de edad entre ambos (cuando se conocieron Laura tenía 19 años y Risto 41) y revelando que los momentos más felices de su vida han sido su boda con la influencer y el nacimiento de sus dos hijos, la catalana afirma que "hay momentos en los que las parejas se separan, pero eso no quita que todo lo que hayas vivido antes sea bonito y hayas sido feliz". "Las críticas por la diferencia de edad en algún momento nublaban un poco todo, al menos a mí se me hizo muy grande, pero poco a poco he aprendido que estas cosas pasan, es el precio que pagas por ser un personaje público. Al final es ser fiel a lo que tú sientes y sentir eso, como hagas caso a todo lo que se dice, te vuelves loco" ha explicado.

Y si Risto atraviesa un gran momento con su nueva novia, Laura no puede ocultar lo feliz que está con Álvaro de Luna, al que conoció el pasado mes de septiembre, poco antes de anunciar su separación del presentador, y del que ya habla con naturalidad después de seis meses de discreta relación: "Al final cada uno tiene sus tiempos, la manera de decirlo o la manera de comunicar las cosas, cada uno encuentra su hueco y cuando se sienta cada uno preparado, yo al principio no sabía cómo contarlo, luego supongo que cuando todo está en calma, todo funciona bien, te relajas y yo solo os puedo decir que estoy muy feliz, feliz de que nos apoyemos profesionalmente, de que esté hoy aquí y poco más que añadir" confiesa, sin ocultar lo ilusionada que está con el cantante.

Laura Escanes y Álvaro de Luna | Gtres

"Cada relación es diferente, lo importante para mí es la estabilidad, estoy bien, nos apoyamos, a él le va bien, a mí me va súper bien profesionalmente y esa unión que lo hace todo más bonito y más grande. Muy feliz" ha añadido con una sonrisa, asegurando que pese lo que se ha publicado todavía no comparte piso con Álvaro: "No, para nada".