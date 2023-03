Laura Escanes denuncia a un seguidor por el acoso que está sufriendo a través de graves insultos y amenazas

"Mensajes así en algún momento tienen que parar", son las palabras con las que Laura Escanes daba paso a los denigrantes y graves ataques que ha recibido por parte de un usuario. Repulsivos insultos y amenazas por los que la influencer se ha visto en la obligación de tomar medidas en el asunto interponiendo una denuncia ante la policía.

"Asco. Miedo que sigan pasando estas cosas. Qué asco y qué impotencia", ha escrito junto a la captura, que adjuntamos bajo estas líneas, donde muestra la serie de inconcebibles mensajes a los que, por desgracia, se ha tenido que enfrentar.

Laura Escanes hace público el acoso que sufre en redes sociales | Instagram (lauraescanes)

Su gravedad entonces hizo que, horas más tarde, la catalana publicara una foto donde dejaba claro que había puesto el tema en manos de la justicia. Así, pese a que reconoce que "me hubiera gustado que este no fuese mi plan", Laura Escanes se presenciaba en comisaría para denunciar los hechos "porque tranquila no me quedaba".

Una imagen donde la finalista de la tercera edición de 'El Desafío', que este viernes noche emite su gran final en Antena 3, también quiso agradecer los mensajes recibidos tras hacer público el acoso sufrido.

Laura Escanes denuncia el acoso sufrido ante la policía | Instagram (lauraescanes)

Este jueves, las cámaras de GTRES se hacían con las primeras imágenes de la joven de 26 años tras lo sucedido. Visiblemente con prisa y hablando por teléfono, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, la influencer evitaba contestar a las preguntas de la prensa con un "muchas gracias, de verdad" y se limitaba a responder asegurando que está "muy bien" y agradeciendo nuevamente el interés del medio.