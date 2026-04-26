El mensaje de Kiko Rivera a Isabel Pantoja antes de su gira que consolida su reconciliación: "Ojalá poder estar contigo"

Una de las noticias del año en el mundo del corazón es la reconciliación que han protagonizado Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Su relación llevaba años rota y parecía que sus diferencias eran insalvables a raíz de conflictos familiares y situaciones difíciles de gestionar.

Sin embargo, el DJ parece estar reestructurando su vida privada desde su divorcio de Irene Rosales y este distanciamiento con su madre parece ya cosa del pasado.

Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja abrazándose | Gtres

Ahora, Kiko tiene gestos tan significativos como el que acaba de publicar en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores el cariño que siente por la tonadillera.

Y es que, Kiko ha publicado en sus stories de Instagram el mismo vídeo que ha subido Isabel Pantoja a sus redes sociales, en el que se muestra entusiasmada y agradecida ante la gira por Latinoamérica por su 50 aniversariosobre los escenarios.

"Te deseo lo mejor en esta gira, mamá. Ojalá poder estar contigo ahí", ha escrito Kiko.

El mensaje de Kiko Rivera a Isabel Pantoja antes de su gira | Instagram @riverakiko

Aun así, el DJ aún prefiere no pronunciarse ante la prensa sobre el acercamiento con su madre y todavía no han protagonizado un reencuentro público.

Eso sí, quien no va a estar junto a ella es su sobrina, Anabel Pantoja, un rostro frecuente en sus últimas giras, ya que se encargaba de ayudar a gestionar sus redes sociales.