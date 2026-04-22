Kiki Morente, fiel a su discreción, evita hablar de Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre

Kiki Morente ha sido grabado por las cámaras llegando a la plaza de toros de Sevilla durante la Feria de Abril con una actitud muy relajada y sonriente, disfrutando del ambiente y mostrándose cercanocon la prensa. El cantante aseguraba estar "muy feliz" de estar en Sevilla en unos días tan importantes para la capital andaluza.

Kiki Morente ante las cámaras durante la Feria de Sevilla | Europa Press

Eso sí, cuando fue preguntado por si había tenido contacto con Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el artista prefirió no responder y siguió su camino sin hacer declaraciones, manteniendo así en todo momento su habitual discreción.

Sara Carbonero en el funeral de su madre | Gtres

La periodista y el artista mantuvieron una relación sentimental que se hizo pública en 2021, después de su separación de Iker Casillas.

La pareja mantuvo una relación bastante discreta, aunque sí aparecieron juntos en algunos eventos y viajes. Con el tiempo, se supo que la relación terminó en 2022 y ambos siempre han sido muy discretos respecto a lo que vivieron.

Sara Carbonero está viviendo un inicio de año complicado. Antes del fallecimiento de su madre, la periodista tuvo que ser intervenida de urgencia por un fuerte dolor abdominal durante una escapada en Lanzarote. En estos momentos, cuenta con el apoyo de su entorno más cercano, sus amigos y su familia, incluido su exmarido Iker Casillas, con quien mantiene buena relación por el bienestar de sus hijos.