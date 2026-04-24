Fran Rivera hablaba así de la relación de su hija Tana con Roca Rey, horas antes de que el torero sufriera una cornada

Desde que salió a la luz el romance entre el torero Roca Rey y Tana Rivera, todas las miradas están puestas en ellos. Más aún después de que el diestro sufriera una cogida en el muslo en la plaza de la Maestranza de Sevilla, un momento en el que Tana estaba presente en el tendido, lo que ha aumentado aún más la atención mediática sobre la pareja.

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

En plena Feria de Abril, ante la expectación en torno a su hija y antes de que Roca Rey sufriese el accidente, Fran Rivera ha querido pronunciarse ante las cámaras con un mensaje claro: "Mira, yo creo que tenéis que dejarlos un poquito tranquilos", insistía, recalcando que se trata de "dos chavales jóvenes que están empezando" y pidiendo respeto para su intimidad.

Fran Rivera | Gtres

El extorero también ha querido dejar claro que, como padre, solo desea lo mejor para su hija. "¿Un padre qué quiere? La felicidad para sus hijos", decía con naturalidad, aunque en un momento de la conversación llegó a esquivar algunas preguntas sobre la relación con un "eso preguntádselo a ella", rectificando después entre risas al darse cuenta de la situación: "Mejor no le preguntéis nada".

Eso sí, más allá del tema sentimental, Rivera también ha querido separar la vida personal de su opinión profesional. Ha definido a Roca Rey como una auténtica "figura del toreo" y ha asegurado que lo respeta y admira desde hace tiempo. "A mí no me va a dejar de gustar Roca Rey como torero, seguramente nunca", sentenciaba, dejando claro su reconocimiento al diestro más allá de cualquier circunstancia personal.