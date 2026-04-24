Pablo Castellano da detalles sobre el estado de salud de Roca Rey tras sufrir una grave cogida mientras toreaba

La cogida de Roca Rey en la Maestranza de Sevilla sigue dejando reacciones, y una de las más destacadas ha sido la de Pablo Castellano.Visiblemente afectado por la amistad que mantienen, el empresario no ha podido ocultar el impacto que le produjo ver lo ocurrido. "Pues imagínate, qué susto".

El torero Roca Rey en Sevilla | Gtres

Consciente de los riesgos que conlleva la tauromaquia, Pablo ha reconocido que, aun sabiendo que estas situaciones pueden ocurrir, el momento siempre impresiona: "Es una cosa que, aunque se sepa que es una posibilidad grande, siempre se te encoge el corazón cuando pasa".

Pablo Castellano hablando con la prensa | Gtres

Sobre el estado de Roca Rey, ha aportado algunos detalles tranquilizadores. "Ayer se le operó directamente y ya está en la UCI, en cualquier momento le subirán a planta si todo va bien", explicaba a la prensa. Eso sí, ha aclarado que no ha podido hablar directamente con él. "Ha salido la operación bien, pero bueno, no hemos hablado con él. Hemos hablado con la familia", comentaba el marido de María Pombo.

María Pombo y Pablo Castellano | Gtres

Además, ha señalado que no está siendo una etapa fácil para el mundo taurino. "Ha sido mucha casualidad", decía en referencia a otros percances recientes, como el de Morante de la Puebla hace unos días.

Por último, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Morante pero sobre todo a su amigo Roca Rey. "Espero que se recupere pronto y pueda estar ahí al pie del cañón".