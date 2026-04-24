Todo sobre Athina Onassis: una infancia trágica, una herencia millonaria y un matrimonio fallido

La imagen de Athina Onassis es, por definición, la de la discreción. Sin embargo, este pasado 22 de abril de 2026, la nieta del legendario magnate Aristóteles Onassis ha roto su habitual silencio mediático.

En un giro inesperado, la heredera ha reaparecido en España, convirtiéndose en la protagonista absoluta del front row del desfile de Stéphane Rolland, celebrado en la Barcelona Bridal Fashion Week.

Su presencia en la capital catalana, luciendo un impecable conjunto monocolor en tono rojizo, ha vuelto a situar en el foco de la actualidad a una de las figuras más enigmáticas del panorama internacional.

Athina Onassis en la Barcelona Bridal Fashion Week | Gtres

Su trágica infancia

Nacida en 1985 en Neuilly-sur-Seine, una ciudad a las afueras de París, Athina es la única hija de Christina Onassis y Thierry Roussel. Como única heredera directa de la familia de Aristóteles Onassis, su vida siempre ha estado muy expuesta al público, algo que ella ha intentado evitar llevando una vida discreta y alejada del lujo excesivo.

Athina Onassis de bebé con sus padres, Christina Onassis y Thierry Roussel | Gtres

Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la tragedia familiar: su abuela, Tina Livanos, se suicidó y su tío, Alejandro Onassis, murió en un accidente de avión con solo 24 años. El golpe más duro llegó cuando Athina tenía apenas tres años y perdió a su madre, que fue encontrada sin vida en una bañera.

Athina Onassis | Gtres

Tras la muerte de su madre, Athina creció en Suiza junto a su padre y su madrastra, en un entorno estable pero con un fuerte control sobre su patrimonio. Tanto su abuelo como su madre dejaron la herencia en manos de un consejo de administradores, desconfiando de Thierry e impidiendo que pudiera gestionarla libremente. De este modo, la fortuna familiar quedó protegida mientras Athina crecía.

Su mayoría de edad

Al cumplir la mayoría de edad, Athina empezó a acceder a parte de una fortuna que hoy se estima en más de 2.700 millones de dólares. Sin embargo, nunca llegó a tener el control total del legado familiar, especialmente por su relación con la Onassis Foundation, creada por su abuelo para preservar el patrimonio cultural del apellido.

Athina Onassis | Gtres

Aunque en un principio estaba previsto que asumiera la presidencia de la fundación al cumplir 21 años, el consejo directivo se lo impidió. Alegaron que no cumplía los requisitos, señalando su poca relación con Grecia, su escaso dominio del idioma y la falta de formación o experiencia profesional fuera del deporte.

Athina Onassis | Gtres

Este rechazo fue un golpe importante para ella, ya que significaba quedar fuera del legado simbólico de su familia. Tener acceso parcial a la fortuna pero no al corazón del apellido Onassis la llevó a distanciarse de Grecia y a desvincularse del entorno empresarial y filantrópico familiar.

Su amor por los caballos

Athina encontró en la hípica mucho más que un hobby, fue su forma de construir una identidad propia, lejos de la etiqueta de heredera rica. El salto de obstáculos se convirtió en su gran pasión y en un espacio de disciplina y estabilidad personal.

Athina Onassis | Gtres

Compitió en circuitos ecuestres internacionales y, aunque no llegó a la élite mundial, se ganó el respeto del sector por su constancia y compromiso. Incluso rechazó competir bajo la bandera de Grecia, marcando distancia con un país que nunca terminó de reconocerla dentro del legado familiar.

Athina Onassis | Gtres

En 2018 dio un paso más al crear el Athina Onassis Horse Show en Saint-Tropez, que se convirtió en un evento destacado del calendario ecuestre. Aunque desde 2023 ha reducido su presencia en competición, sus caballos siguen participando al más alto nivel con jinetes profesionales.

Athina Onassis | Gtres

Su matrimonio

Athina conoció al jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda, gracias a la hípica. La relación supuso un punto de apoyo importante en su vida y en 2005 se casaron en São Paulo en una boda muy exclusiva. Aun así, su padre no la acompañó al altar, preocupado por el impacto del matrimonio en su fortuna, lo que la llevó a firmar un acuerdo prematrimonial.

Athina Onassis y Álvaro de Miranda Neto | Gtres

Durante años, la pareja compartió entrenamientos, competiciones y una vida entre Europa y Brasil. Athina también tuvo un papel cercano en la vida de Viviane, la hija de Doda con su anterior pareja, la modelo Cibele Dorsa.

Athina Onassis y Álvaro de Miranda Neto | Gtres

El equilibrio se rompió en 2011 con el suicidio de Cibele Dorsa, un episodio muy duro que afectó al entorno de la pareja. Años después, en 2016, salió a la luz una infidelidad prolongada de Doda, lo que provocó el fin del matrimonio.

Athina Onassis y Álvaro de Miranda Neto | Gtres

Tras el divorcio, Athina optó por una vida aún más discreta. No ha hecho públicas nuevas relaciones y se ha centrado en su carrera y proyectos dentro del mundo de la equitación, alejándose casi por completo del foco mediático.

Athina Onassis y Álvaro de Miranda Neto | Gtres

A sus 41 años, vive en los Países Bajos, donde dedica la mayor parte de su tiempo a sus caballos y a una rutina tranquila, lejos del bullicio de las grandes ciudades, aunque de vez en cuando vuelve por su interés en la alta costura.

Athina Onassis y Álvaro de Miranda Neto | Gtres

En el desfile de Stéphane Rolland

La elección de Barcelona para esta reaparición no es casual. Stéphane Rolland se ha convertido en uno de los diseñadores favoritos de Athina, y su presencia aquí llega solo unos meses después de que sorprendiera al asistir a su desfile de alta costura en París el pasado enero.

Athina Onassis en la Fashion Week de París | Gtres

En aquella ocasión ya llamó mucho la atención, tanto por su cambio físico como por su estilo elegante y minimalista. En Barcelona ha seguido la misma línea: un look sencillo, sin joyas llamativas, dejando todo el protagonismo al diseño de Rolland.

Athina Onassis en la Barcelona Bridal Fashion Week | Gtres

¿Una nueva etapa pública?

Esta cadena de apariciones, primero en París y ahora en Barcelona, hace pensar que Athina podría estar relajando el hermetismo con el que ha protegido su vida. Tras un largo retiro, parece sentirse más cómoda dejándose ver en entornos muy concretos y seleccionados.

Aun así, mantiene intacto el misterio que siempre la ha rodeado: cada aparición suya sigue generando una gran expectación. Su paso por la Barcelona Bridal Fashion Week lo confirma, y es que cuando decide aparecer, Athina sigue siendo una figura que atrae todas las miradas.