Melyssa Pinto confiesa qué le parece el look de su novio, Mario Casas, y cuenta cómo avanza su nueva casa

Melyssa Pinto ha empezado 2026 por todo lo alto. La influencer ha cumplido uno de sus grandes sueños: comprarse un chalet en una exclusiva urbanización al norte de Madrid. La vivienda cuenta con dos plantas, jardín y piscina, y supone un paso importante en su vida personal. La propia Melyssa ya había compartido la noticia en sus redes sociales, pero recientemente ha vuelto a expresar su emoción ante las cámaras. "Muy contenta estoy", aseguraba, reconociendo que para ella es "un sueño cumplido".

Melyssa Pinto ante las cámaras | Europa Press

Eso sí, la creadora de contenido no ha dejado de tener los pies en la tierra en ningún momento. Con su característico tono cercano, también bromeaba sobre el esfuerzo que supone: "A seguir trabajando, que hay que pagarla", recordando que la casa tiene hipoteca. Y es que trabajo no le falta, ya que continúa muy activa en redes sociales, creando contenido y colaborando con distintas marcas.

En el terreno sentimental, Melyssa también atraviesa un momento muy dulce junto al actor Mario Casas. La pareja, que lleva tiempo consolidando su relación, sigue dejando detalles que confirman lo bien que están. Recientemente, por exigencias del guion, Mario se ha sometido a un llamativo cambio de look y la influencer ha opinado ante las cámaras qué le parece la nueva imagen del actor: "Está guapísimo", comentaba entre risas, asegurando que le gusta "de las dos maneras" en cuanto si prefiere su versión rubia o morena.

Por su parte, Mario Casas se encuentra centrado en nuevos proyectos profesionales junto a su hermano Óscar Casas. Ambos trabajan en A puño descubierto, una producción dirigida por el propio Mario. La influencer no se quedó corta en halagos hacia ellos, destacando lo "constantes" que son y mostrando su total confianza en el resultado: "Seguro que va a salir algo precioso y que le va a gustar a todo el mundo".