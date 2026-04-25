Fran Rivera visita a Roca Rey en el hospital y habla del sufrimiento de su hija Tana: "Ha sido terrorífico"

Andrés Roca Rey ha sufrido una grave cogida este jueves en La Maestranza de Sevilla con su pareja Tana Rivera entre el público. El torero fue herido por asta de toro provocándole una trayectoria total de 35 cm y una extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, aunque sin lesiones graves vasculares.

El torero Andrés Roca Rey | Gtres

El diestro de 29 años ya ha salido de la UCI, pero antes de ser trasladado a planta, Fran Rivera, padre de su novian Tana, le ha visitado en el hospital para interesarse por su estado.

"No lo he visto, está en la UCI todavía y no le puede acompañar nadie", ha expresado ante las numerosas cámaras pendientes del estado del diestro al abandonar el hospital.

"La cornada ha sido terrorífica", ha comentado Fran, explicando las diferencias con la que sufrió Paquirri. "La diferencia con la de mi padre ha sido la femoral porque a mi padre se la cortó y Andrés... Vamos, a Andrés le ha venido la Esperanza de Triana que estaba enfrente".

Fran Rivera atiende a los medios tras visitar a Roca Rey al hospital | Gtres

"Se jugó la vida y ese es el precio que pagamos los toreros", ha afirmado sin ocultar su admiración por Roca Rey. "Ahora, a desearle suerte, una recuperación que no va a ser ni fácil ni rápida en mi humilde opinión por la experiencia, pero un torero con esta raza... 29 añitos fíjate", ha añadido.

Como ha confesado, en su caso además de como compañero, el lamento es doble por ver el sufrimiento de su hija: "Esa es otra película que es dura. Como un padre que quiere para su hijo lo mejor ¿no? Y esta profesión es una profesión muy dura, muy sacrificada, y el peligro está cada vez que sale a la plaza un toreo nos olvidamos. Porque nos quedamos con el toreo y las emociones, pero un torero en la plaza es tirar monedas al aire, y entonces Cayetana desde luego sabe lo que hay, la dureza del toreo".

"Pero es duro y luego saber que mi hija si esta relación sigue y continúa, pues van a ser unos años de estar siempre en vilo", se ha sincerado.

Tana Rivera | Gtres

"Pensar que los toreros, la familia de los toreros, la llamada, siempre lo primero que se manda es 'sin novedad'. Eso es lo importante. Eso es que no ha pasado nada y luego a partir de ahí, si hay éxito mejor, y si no hay éxito, bueno, pues tampoco pasa nada, pero lo importante es que el hombre salga andando. Pero muchas veces y sobre todo un torero de la categoría y del valor de Roca Rey, que impone su ley, es jugarse la vida cada tarde, como se la jugó ayer", ha concluido sobre el novio de su hija.

Por su parte, el apoderado de Roca Rey ha dado tras él la última hora tras su brutal cornada, confirmando que Tana Rivera ha estado a su lado en todo momento pendiente de su evolución.

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

"La cornada es fuerte, muy extensa. Tiene mucho destrozo muscular pero, gracias a Dios, pues a nivel de arterias y nervios pues no le ha afectado. Se los ha tocado y eso pero no ha habido una afectación fuerte. El médico está contento con cómo ha salido la operación", ha revelado.

"Estamos todos alrededor de él, preocupados y dándole todo el cariño, y todo el apoyo del mundo", ha concluido.