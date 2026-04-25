Sara Carbonero, arropada por José Luis Cabrera y sus seres queridos, reaparece emocionada para honrar a su madre

El pueblo toledano de Corral de Almaguer vive hoy una mañana especialmente emotiva con la misa en memoria de Goyi Arévalo Salazar, madre de Sara Carbonero, apenas 13 días después de su fallecimiento a los 66 años en un hospital de Madrid, tras una enfermedad que llevaba tiempo afrontando.

Sara Carbonero en la misa en honor a su madre en Corral de Almaguer | Gtres

Sus restos ya descansan en el cementerio de la localidad, en el mismo nicho que sus padres, Máxima y Santos, cumpliendo así el deseo de la familia de que regresara a su pueblo natal para su último adiós.

La eucaristía se ha celebrado, según estaba previsto, a las 10 de la mañana en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el mismo templo donde tuvo lugar la misa funeral y el entierro el pasado 13 de abril. La ceremonia, organizada por sus hijas, Sara e Irene, se ha planteado como un acto íntimo y recogido, pensado para el entorno más cercano de Goyi, en el que no han faltado los hermanos de la fallecida, sus seres queridos y los amigos más cercanos de la presentadora, que se han desplazado hasta Corral de Almaguer para acompañar a la familia en este nuevo adiós.

José Luis Cabrera y Sara Carbonero en la misa en honor a su madre en Corral de Almaguer | Gtres

Una vez más, José Luis Cabrera no se ha separado de su novia y ha llegado a su lado al lugar de la ceremonia. Junto a ellos también estaba Isabel Jiménez, que tampoco ha querido apartarse de su amiga. La periodista, acompañada por sus hijos, ha arropado a la pareja y han accedido todos juntos.

Isabel Jiménez acompaña a Sara Carbonero en la misa en honor a Goyi Arévalo | Gtres

Desde que se conoció la noticia de la muerte de su madre, la periodista ha optado por un perfil muy discreto, apartada del foco mediático, y solo se ha expresado públicamentea través de pequeñas pinceladas en redes sociales.

En uno de sus gestos más significativos, compartió un vídeo de Dani Fernández interpretando Si no te hubieras ido, una canción de Marco Antonio Solís asociada al duelo y a la ausencia, así como un emotivo mensaje dedicado a su madre que muchos interpretaron como una carta abierta de despedida.

Hoy, esa despedida se materializa en forma de misa de memoria, un paso más en el proceso de duelo para Sara Carbonero y su familia, que vuelven a reunirse en el mismo lugar donde la despidieron por primera vez.