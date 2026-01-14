Irene Rosales desmiente una supuesta guerra con Kiko Rivera y habla de "buena relación"

Kiko Rivera e Irene Rosales vuelven a estar en el punto de mira. Según la revista Lecturas, la buena sintonía que ambos habían mostrado tras su ruptura en agosto podría haberse deteriorado a raíz de una acalorada conversación telefónica.

En ella, el DJ habría solicitado a su expareja que autorizara a su nueva novia, Lola García, a recoger a las hijas que tienen en común en el colegio. Irene, según esta versión, se habría negado al no sentirse cómoda con que alguien ajeno a su entorno se hiciera cargo de Ana y Carlota, llegando incluso a plantear posibles acciones legales.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press - Gtres

Este supuesto conflicto contrastaría con los meses previos, marcados por la cordialidad entre ambos, hasta el punto de haberse visto a Kiko manteniendo una actitud cercana con Guillermo, la actual pareja de Irene.

Sin embargo, la propia sevillana ha desmentido tajantemente esta información cuando los medios de comunicación le preguntaban. Molesta, ha asegurado que no entendía de donde había salido esta información: "No sé de dónde se ha sacado esta noticia que es totalmente falsa y mentira. No sé de dónde ha salido".

Irene Rosales responde a la prensa | Europa Press

Además, ha negado que Kiko le hubiera pedido permiso para que su nueva pareja recogiera a las niñas, aunque ha evitado pronunciarse sobre cuál habría sido su respuesta en caso de que esa petición se hubiese hecho.

Tras esto, Irene ha querido restar importancia a cualquier rumor de conflicto recalcando que "hay buenas relaciones, no hay motivo para que haya mala relación" dejando sin aclarar si ya conoce a Lola o si el trato es tan cordial como el que mantiene su exmarido con Guillermo.