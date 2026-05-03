LAS AGUAS MÁS CALMADAS
El mensaje de Javier Ungría a Elena Tablada tras su batalla judicial: "Es muy buena madre"
Tras años sumido en una eterna batalla judicial con Elena Tablada, Javier Ungría no ha dudado en dedicarle a la madre de su hija un mensaje muy especial.
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Javier Ungría y Elena Tablada han vivido meses enfrentados en una eterna batalla judicialcuya sentencia final llegó el pasado verano.
Finalmente, el juez le otorgaba la custodia total de la hija a la diseñadora, aunque el empresario logró una victoria en cuanto a la pensión que le reclamaba su ex.
Con las aguas más calmadas, ambos han dejado atrás ese turbulento pasado y disfrutan por separado de su hija y sus vidas privadas y profesionales. Así, Javier ha reaparecido en la boda de su hermano Guillermo con Rocío Jiménez en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid.
Una ceremonia en la que Ungría ha acaparado todas las miradas y en la que no ha dudado en hablar ante los medios de comunicación, dejando claro que ha enterrado el hacha de guerra con Elena Tablada. Incluso, le ha mandado unas significativas palabras por el Día de la Madre.
"Sí, todo más o menos en orden. El tiempo va llevando las cosas a la normalidad", ha señalado sobre su relación actual con Elena antes de añadir que "Elena es una muy buena madre".
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Sobre la boda, el empresario ha confesado que su hermano se ha puesto "muy nervioso" y ha esperado "que él tenga mejor suerte" de la que ha tenido él mismo en su vida amorosa.
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