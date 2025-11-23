Elena Tablada desvela que su relación con Javier Ungría está "frozen"

Elena Tablada ha desvelado cómo es actualmente su relación con Javier Ungría tras la sentencia que, hace unos meses, le otorgó a ella la custodia total de la hija que tienen en común. En su última aparición pública, la diseñadora ha asegurado que está "súper bien" y que la relación con el empresario es "normal, como frozen, pues así", recordando que “al final es el padre de mi hija, igual que es David".

Tablada se dejó ver esta semana en la inauguración de las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, donde explicó cómo organizan tradicionalmente las fiestas para que las niñas puedan celebrarlas juntas. "Sí, siempre, todos los años. Coinciden las niñas y dividimos: unos años nos toca Nochebuena y otros Fin de Año", detalló.

La diseñadora confesó que afronta las próximas semanas centrada en lo que realmente le importa: "Estar en familia, que es lo más importante, y agradecer a la vida por los que estamos aquí y los que están arriba".

Por último, reveló que vive un momento de serenidad tras tomar la decisión de reducir su presencia en eventos y priorizarse a sí misma. “Estoy en un punto en el que estoy súper tranquila. Volví del verano y decidí no ir a tantos eventos y dedicarme más a mí, a mi casa, a mi vida. Estoy estudiando un curso y a mis hijas. Estoy súper contenta y me agradezco mucho esta determinación que he tomado”.