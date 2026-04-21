EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS
El mensaje de Beatriz Espejel a su marido, Koke, tras la derrota del Atlético de Madrid en la Copa del Rey
La mujer de Koke, Beatriz Espejel, ha querido mostrar públicamente su apoyo a su marido tras el duro momento del equipo después de la derrota del Atlético de Madrid en la Copa del Rey ante la Real Sociedad
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En los momentos difíciles es cuando más se valora el apoyo, y Beatriz Espejel lo ha dejado claro. Tras la reciente derrota del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad este pasado sábado en el partido de la Copa del Rey, la influencer ha querido dedicar unas palabras muy especiales a su marido, Koke Resurrección.
A través de sus redes sociales, Beatriz compartía una imagen en la que se ve al futbolista en el campo, acompañada de un mensaje muy romántico y mostrándole todo su apoyo: "Puedo sostenerte en cualquier batalla, capitán... Te quiero". Unas preciosas palabras que han generado una oleada de reacciones.
La historia de Beatriz y Koke es una de las más estables del mundo del fútbol. Se conocen desde la adolescencia y comenzaron su relación cuando aún eran muy jóvenes, creciendo juntos mientras él se convertía en uno de los grandes referentes del Atlético de Madrid. Tras años de discreción y estabilidad, la pareja se dio el "sí, quiero" en 2018 y ha formado una familia y son padres de dos hijos: Leo, nacido en 2018, y Claudia, nacida en 2020.
La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo, tanto de seguidores como de rostros conocidos, que han querido sumarse a ese mensaje de ánimo para el futbolista.
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