Mónica Pont presume de amor con Víctor Prat, ex de Elsa Anka, y zanja cualquier tipo de polémica con ella

Radiante, relajada y muy sonriente. Así ha aparecido Mónica Pont en el torneo Conde de Godó 2026 en Barcelona, donde ha disfrutado de un día de tenis: "Aquí en mi tierra, muy contenta".

Gran aficionada al tenis y al pádel, la actriz no ha dudado en confesar su pasión por la raqueta. "Se me da bien el tema de la raquetita", ha comentado entre risas, dejando claro que no solo sigue el deporte desde la grada, sino que también lo practica.

Mónica Pont hablando con la prensa | Europa Press

Muy atenta siempre con la prensa, la actriz y empresaria ha presumido de felicidad y amor al lado de Víctor Prat, su actual pareja y ex de Elsa Anka. Lejos de cualquier incomodidad, Mónica ha sido clara y directa cuando le han preguntado si había algún tipo de mal rollo con Elsa: "No hay ningún problema, todo fantástico". Incluso ha restado importancia a los rumores del pasado sobre su relación con ella: "Nunca ha habido ningún problema, es que no sé quién lo soltó, pero no", insistía, apostando por un mensaje de lo más tranquilo: "Peace and love" (Paz y amor).

Elsa Anka y Víctor Prat, en 2022 | Gtres

Feliz y enamorada, la actriz no ha dudado en hablar de su relación, que define como "fenomenal". "Nos gusta mucho a los dos el deporte". Sobre su situación actual, Mónica también ha dejado claro que, aunque no viven juntos, han encontrado su propio equilibrio: "Yo vivo en Madrid, yo vengo los fines de semana cuando puedo y él viene a Madrid".

Mónica Pont y Víctor Prat, en Barcelona | Europa Press

Pero no todo es amor. La actriz también se ha emocionado al hablar de su reciente reencuentro con su madre. "Al final uno tiene que tener paz", reflexionaba, explicando que este paso forma parte de un proceso personal basado en el perdón: "Es tan importante el saber perdonar... ya no por ellos, sino por uno mismo".

Volcada en su crecimiento personal, Mónica ha adelantado además que está escribiendo un libro centrado precisamente en ese tema. Y, en lo profesional no para, metida de lleno en la producción de su obra teatral, asegura entre risas: "Es que me aburro, yo sin hacer nada no sé estar".

Así, entre amor, reconciliación y nuevos proyectos, Mónica Pont demuestra que está disfrutando de una buena etapa.