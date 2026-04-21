El mundo del fútbol arropa a Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años

La noticia ha golpeado con fuerza al mundo del fútbol: Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero, ha fallecido a los 52 años. Tras más de dos décadas juntos, la pareja había construido una relación sólida y discreta, alejada del foco mediático y basada en la intimidad. Ahora, su entorno más cercano atraviesa momentos especialmente duros, aunque tanto Julen como su hijo, Julen Jon Guerrero, están recibiendo numerosas muestras de cariño.

Julen Guerrero | Gtres

Considerado uno de los grandes "niños prodigio" del fútbol español, Guerrero marcó una época en el Athletic Club, donde se convirtió en líder desde muy joven. Su carrera estuvo marcada por la fidelidad al club bilbaíno, en el que permaneció hasta su retirada en 2006. Tras colgar las botas, decidió seguir ligado al deporte desde los despachos y actualmente forma parte de la directiva del CD Estepona.

Precisamente ha sido este último club uno de los que ha querido arroparle en estos momentos tan delicados. Después de una reciente victoria frente al Linares, el equipo posó en el vestuario con una camiseta blanca en la que se podía leer: "Ánimo Julen, estamos contigo". Un gesto sencillo pero muy significativo que el exfutbolista agradeció emocionado, reconociendo que estaba viviendo días de muchas emociones y que ese triunfo había sido especialmente necesario.

El cariño también ha llegado desde el campo, donde el Getafe CF B, en el que juega su hijo, guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de Elsa. Un detalle que demuestra que, más allá de la competición, el fútbol sigue siendo una gran familia donde los valores, el apoyo y la unión cobran un papel fundamental en los momentos más difíciles.