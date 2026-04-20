Mariló Montero, feliz a su regreso tras celebrar el bautizo de su primer nieto: "Muy bonito, muy familiar"

Mariló Montero vivía uno de esos días marcados en rojo en su agenda: el bautizo de su primernieto, Marcos, el bebé de su hijo Alberto Herrera y de Blanca Llandres. Un acontecimiento muy especial para toda la familia que ha reunido a los suyos, en Sevilla, en un ambiente íntimo y lleno de emoción.

A su regreso a Madrid, Mariló atendía a los medios con una sonrisa constante: "Muy bonito, muy familiar, estamos felices", confesaba sin ocultar la emoción del momento. Incluso dejaba caer entre risas un "sí" cuando le preguntaban por la felicidad de su hijo, y tiraba de humor asegurando que al pequeño "le faltaba hablar", en referencia a lo bien que había salido todo y cómo se había portado.

Mariló Montero ante las cámaras en el aeropuerto | Europa Press

Más allá del plano familiar, la presentadora volvió a demostrar su estilo impecable en una ocasión tan señalada. Apostó por un conjunto de la firma española Cortana, con un look en tonos tierra y efecto arrugado que combinaba frescura y elegancia. La camisa entallada con escote en V y el pantalón fluido creaban un conjunto relajado pero muy cuidado, perfecto para el buen tiempo de estos días como se puede ver en este carrusel publicado por Blanca.

Como broche final, completó el estilismo con accesorios discretos en tonos marrones, un bolso de mano blanco que rompía la gama cálida del outfit y unas sandalias planas que aportaban comodidad sin robar protagonismo. Un look sencillo pero muy medido para un día importante.