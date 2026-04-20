HA TENIDO LUGAR EN SEVILLA
Mariló Montero, feliz a su regreso tras celebrar el bautizo de su primer nieto: "Muy bonito, muy familiar"
Mariló Montero ha vivido un día importante en su calendario: junto a su hijo Alberto Herrera, su mujer Blanca Llandres, Carlos Herrera y otros familiares, ha celebrado este pasado fin de semana en Sevilla el bautizo de su primer nieto.
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Mariló Montero vivía uno de esos días marcados en rojo en su agenda: el bautizo de su primernieto, Marcos, el bebé de su hijo Alberto Herrera y de Blanca Llandres. Un acontecimiento muy especial para toda la familia que ha reunido a los suyos, en Sevilla, en un ambiente íntimo y lleno de emoción.
A su regreso a Madrid, Mariló atendía a los medios con una sonrisa constante: "Muy bonito, muy familiar, estamos felices", confesaba sin ocultar la emoción del momento. Incluso dejaba caer entre risas un "sí" cuando le preguntaban por la felicidad de su hijo, y tiraba de humor asegurando que al pequeño "le faltaba hablar", en referencia a lo bien que había salido todo y cómo se había portado.
Más allá del plano familiar, la presentadora volvió a demostrar su estilo impecable en una ocasión tan señalada. Apostó por un conjunto de la firma española Cortana, con un look en tonos tierra y efecto arrugado que combinaba frescura y elegancia. La camisa entallada con escote en V y el pantalón fluido creaban un conjunto relajado pero muy cuidado, perfecto para el buen tiempo de estos días como se puede ver en este carrusel publicado por Blanca.
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Como broche final, completó el estilismo con accesorios discretos en tonos marrones, un bolso de mano blanco que rompía la gama cálida del outfit y unas sandalias planas que aportaban comodidad sin robar protagonismo. Un look sencillo pero muy medido para un día importante.
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