Beatriz Espejel, sobre lo difícil que es conciliar como madre: "Yo decidí que la crianza de mis hijos la quería hacer yo"

Beatriz Espejel reflexionó sobre la maternidad, el feminismo y la conciliación en la alfombra roja de los ELLE Women Awards.

Beatriz Espejel | Europa Press

La influencer y pareja del futbolista Koke Resurrección habló sobre los retos de la maternidad y cómo equilibra su vida familiar con su carrera. Koke y ella son padres de dos hijos, Leo, de cinco años, y la pequeña Claudia, que recientemente ha celebrado su primer año de vida.

Beatriz compartía su propia experiencia con la maternidad, y es que como ella misma contaba, ha decidido encargarse personalmente del cuidado de sus hijos, ya que su marido, Koke, viaja con frecuencia por su trabajo, sin ayuda externa: "Yo decidí que la crianza la quería hacer yo, tengo a mi madre, que puede venir de vez en cuando, pero mi madre es enfermera y trabaja, toda mi familia trabaja, y tiro de la familia cuando puedo, pero al final, como cualquier persona normal, yo decidí tenerlo así, y es agotador, es verdad, pero bueno, fue mi decisión", ha comentado, dejando claro que, como muchos padres, se apoya en su familia cuando es necesario.

Beatriz Espejel y Koke | Gtres

Con lo que ha sido de lo más crítica ha sido con la baja de maternidad, ha dicho que en su opinión, no es suficiente para el bienestar del bebé ni de la madre. "Si decides ser mamá, la maternidad no es solo el postparto de un mes, es mínimo un año. Lo que no tiene sentido es que a los cuatro meses una madre tenga que irse a trabajar. Eso genera ansiedad tanto en la madre como en el bebé por el desapego, y debería cambiar en todos los países", ha expresado.

Además, Beatriz ha hablado sobre su amiga Alice Campello, quien recientemente se ha reconciliado con Álvaro Morata tras un periodo de separación. Ha asegurado que la admira mucho. "Es muy inspiradora, tiene cuatro peques, se adapta a los países a los que va, que eso no es nada fácil, y sigue con sus proyectos profesionales", ha dicho, dejando claro lo mucho que la quiere.

Alice Campello en la fiesta Elle x Women 2025 | Gtres

En cuanto al feminismo, Beatriz dice que es un término que abarca muchas tendencias, pero que, para ella se trata de garantizar que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades en la sociedad. "La conciliación es muy complicada, sobre todo si quieres echarle las mismas horas que la otra persona. Ojo, hay padres muy implicados, pero creo que hay que replantear los horarios y las condiciones de bienestar en general", ha explicado.