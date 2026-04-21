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Laura Matamoros se entera por la prensa del sexo del bebé que esperan su primo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Laura Matamoros ha reaccionado con naturalidad al conocer que su primo Carlo Costanzia y su pareja, Alejandra Rubio, esperan una niña. Una noticia que desconocía, ya que la hija de Kiko Matamoros ha estado varias semanas en Estados Unidos estudiando inglés.

Laura Matamoros

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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José María
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Laura Matamoros ha protagonizado un momento inesperado a su llegada al aeropuerto de Madrid, después de un viaje a Estados Unidos donde ha estado estudiando inglés durante varias semanas. Tras varias horas de viaje y con el cansancio acumulado, la influencer ha sido sorprendida por la prensa con una noticia familiar que, lejos de conocer, le ha pillado completamente desprevenida.

Al preguntarle por el sexo del bebé que espera su primo, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Laura no ha ocultado su sorpresa: "Si es que me acabo de enterar". Y, tras conocer que será una niña, su respuesta ha sido breve y al parecer restando interés al asunto: "Bueno, pues fenomenal. Enhorabuena, claro".

Laura Matamoros atendiendo a la prensa en el aeropuerto
Laura Matamoros atendiendo a la prensa en el aeropuerto | Europa Press

Ni siquiera su tía, Mar Flores, con quien mantiene buena relación, le había comentado nada. "No, no, de verdad que no".

Preguntada por si ahora que lo sabe enviará un mensaje de felicitación, Laura ha optado por una sonrisa y pasando un poco del tema: "Fenomenal, de vedad, yo mejor no hablo".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

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