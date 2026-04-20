La felicitación de Isabelle Junot a su padre, Philippe Junot: el primer cumpleaños tras su muerte

La marquesa de Cubas atraviesa un momento agridulce. Con la llegada de su segunda hija hace apenas unos días, Isabelle ha querido recordar a su padre, Philippe Junot, en el que habría sido su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la empresaria ha compartido una mirada íntima a su álbum familiar, honrando el legado de quien fue su pilar fundamental y cuya ausencia sigue marcando su día a día desde su fallecimiento el pasado mes de enero.

Ayer, día 19 de abril, hubiera cumplido 86 años, un día que ha supuesto un gran vacío para sus cuatro hijos. En este artículo, analizamos la historia de Instagram compartida por Isabelle y la vida de Phillipe, recordando su papel como padre y abuelo.

Isabelle Junot y Philippe Junot | Gtres

Un recuerdo imborrable

Para conmemorar este día tan señalado, Isabelle Junot ha abierto el baúl de los recuerdos, compartiendo con sus seguidores dos fotografías que muestran la esencia de su relación con su padre.

En la primera, se puede ver a un joven Philippe Junot sosteniendo a Isabelle recién nacida en sus brazos, una imagen cargada de ternura que acompaña con el mensaje "Joyeux anniversaire papa!!", traducido del francés como "Feliz cumpleaños papá!!".

Felicitación de Isabelle Junot a su padre | Instagram

La segunda imagen es un testimonio del vínculo familiar, mostrando al empresario rodeado de sus tres hijos en común con Nina Nina Wendelboe-Larsen, Victoria, la mayor, Alexis, el mediano, e Isabelle, la pequeña. Es un retrato que celebra la unión padre hijos que Philippe siempre defendió.

El adiós

Philippe Junot falleció el pasado 8 de enero en Madrid a los 85 años. La capital española se había convertido en su refugio y hogar durante sus últimos años, buscando la cercanía de su hija pequeña, Isabelle, y de su yerno, Álvaro Falcó.

Su partida dejó un vacío inmenso, no solo en su familia directa, sino también en la crónica social europea, donde su figura siempre fue recordada por su carisma y su agitada vida sentimental.

De boda real a vida familiar

La figura de Philippe Junot siempre estuvo ligada a los focos. Si bien su nombre saltó a la fama mundial a finales de los años 70 tras su matrimonio con Carolina de Mónaco, un enlace que acaparó todas las portadas antes de ser anulado, sus años de madurez estuvieron marcados por la serenidad familiar.

Philippe Junot y Carolina de Mónaco | Gtres

Su relación con Nina Wendelboe-Larsen, madre de sus tres hijos mayores, fue un ejemplo de cordialidad tras la separación. Ambos supieron mantener un frente común por el bien de la familia, llegando a protagonizar apariciones conjuntas tan entrañables como la vivida durante el bautizo de la primera hija de los marqueses de Cubas.

Un legado que continúa

Aunque Philippe fue padre de cuatro hijos, completando su familia con la llegada de Chloé en 2005, fruto de su relación con la sueca Helen Wendel, era en el papel de abuelo donde encontraba su mayor satisfacción.

Con la llegada de su cuarto nieto, Isabelle Junot recordaba recientemente que su padre se marchó sabiendo que la familia seguiría creciendo, un detalle que aporta nostalgia y esperanza a este primer cumpleaños que celebran sin él.