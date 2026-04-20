Andrea, hija de Lydia Bosch y Miky Molina, entre lágrimas, explica cómo se siente cuando se activa "el botón del miedo"

Hay días en los que la ansiedad ataca sin previo aviso. Momentos en los que los pensamientos intrusivos y el sobrepensar se instalan en el foco, haciendo que los miedos irracionales cobren más fuerza de la que deberían. Por suerte, en una sociedad donde la salud mental está cada vez más presente, contamos con más herramientas para hacer frente a este malestar. Sin embargo, a veces, la ayuda más poderosa no viene de un manual, sino del abrazo o el consejo de un ser querido cuando la mente nos traiciona.

Así lo ha vivido Andrea Molina. La hija de Lydia Bosch y Micky Molina ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo para visibilizar esos días grises en los que la vida da vértigo. Entre lágrimas, Andrea ha querido lanzar un mensaje de esperanza a quienes, como ella, atraviesan rachas de inestabilidad emocional.

El "botón del miedo" y cómo desactivarlo

En su confesión, Andrea describe con mucha precisión lo que siente cuando la ansiedad aparece: "A veces hay días en los que el botón del miedo se enciende y, cuando ese botón se enciende, pues aparecen los pensamientos intrusivos, aparecen los miedos irracionales, aparece el vértigo".

En medio de uno de esos días complicados, una conversación con su amiga íntima, Ana, fue lo que consiguió "recolocarla". El consejo fue tan sencillo como efectivo para ella: "Sigue confiando a pesar del miedo". Una frase que ha servido de bálsamo para la influencer y que ha querido compartir con sus seguidores por si alguien se encuentra en la misma situación.

Sentir el miedo para poder soltarlo

La reflexión de Andrea Molina no es solo una visión optimista de la vida; también es un ejercicio de aceptación. "Me he dado cuenta de que tenía razón, de que sentir miedo no es malo y es una emoción como las miles más que existen y que lo único que hay que hacer es seguir confiando", explica en el vídeo. Para ella, la clave no está en luchar contra esa sensación, sino en aprender a convivir con ella sin que tome el control.

"Es admitir que una tiene miedo, dejarlo ahí, sentirlo... pero luego respirar y seguir confiando. Tener fe en que la vida te sostiene, aunque tengas miedo", relata con emoción.

Andrea concluye su mensaje con una dosis de realidad y cariño para su comunidad: "No pasa nada, es lícito tener miedo". Un recordatorio necesario que nos enseña que, aunque el botón del pánico se encienda a veces, la confianza en que "la vida te sostiene" es la mejor red de seguridad.