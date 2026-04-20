Naím Thomas desmonta, casi diez años después, el mito de la cobra de David Bisbal a Chenoa

Han pasado casi diez años desde aquel momento que paralizó a media España, pero la llamada "cobra" de David Bisbal a Chenoa sigue dando que hablar. Ahora, Naím Thomas ha querido arrojar luz sobre lo sucedido y desmontar el mito.

Durante el cumpleaños de su amiga Nuria Fergó, el cantante ha concedido unos minutos a la prensa y ha aclarado, después de tanto tiempo, qué pasó realmente con este momento tan comentado entre sus compañeros: "Es una falacia muy bien construida por parte de Twitter y alimentada por parte vuestra", ha asegurado, señalando directamente al papel de las redes sociales y los medios en la viralización del momento.

Naím Thomas con la prensa | Europa Press

Lejos de la interpretación que dio la vuelta al país, Naím insiste en que ellos no lo vivieron como una cobra. "Lo vivimos como cobra kai casi", ha bromeado, quitándole hierro al asunto. Según su versión, lo que ocurrió fue algo mucho más normal: "Yo veía a la pobre Laura intentando quitarle un trocito de carmín", ha explicado aclarando que el gesto fue malinterpretado.

El propio artista reconoce que el fenómeno le sorprendió incluso a él. "De repente veía cobra, cobra en tendencias y pensaba: ¿Qué es esto?", ha contado entre risas. Con el tiempo, admite que la situación le resultó divertida: "Se han montado una, pero bien, yo me reí mucho".

David Bisbal, en una entrevista en El Hormiguero | Gtres

Naím también ha aprovechado para desmontar otro de los rumores que siempre les rodea sobre el grupo de WhatsApp y la supuesta mala relación que podría existir actualmente entre algunos de los exconcursantes. Especulaciones que ha calificado de "otra falacia", explicando que, como en cualquier grupo, hay idas y venidas.

Naím Thomas en el cumpleaños de Nuria Fergó | Gtres

"Pues como la gente en la vida normal, me enfado, me voy del grupo y vuelvo al cabo de X tiempo". En general, asegura que mantiene una buena relación con sus compañeros, aunque, como él mismo reconoce, todo depende "de la época del año, el ciclo lunar y de cómo llueva".

Una versión que reabre el debate sobre uno de los momentos más icónicos de la televisión y que demuestra que, a veces, la realidad y lo que se viraliza no siempre coinciden.