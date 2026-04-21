Graban por primera vez a Manuel Vega, exnovio de Tana Rivera, tras hacerse pública su relación con Roca Rey

Ni una palabra. Manuel Vega ha sido grabado por la prensa a su llegada a La Maestranza, en Sevilla, días después de se haya hecho pública la supuesta relación de su exnovia, Tana Rivera, y el torero peruano Roca Rey. Con gesto serio y queriendo entrar lo más rápido posible al recinto, ha esquivado todas las preguntas sobre esta relación, que ahora está siendo de lo más comentada en la prensa rosa.

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

La gran pregunta del momento es: ¿es cierto que el torero le llamó antes de comenzar su historia con Tana? Sin embargo, Manuel no ha querido confirmar ni desmentir nada. Tampoco ha querido pronunciarse sobre su estado personal tras la ruptura con la hija de Eugenia Martínez de Irujo, manteniendo la misma actitud reservada.

Manuel Vega y Tana Rivera han mantenido una relación durante 3 años. Durante su relación, ambos optaron por la naturalidad y la discreción, dejándose ver en contadas ocasiones, pero mostrando una complicidad evidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se fue enfriando hasta llegar a una ruptura que confirmó la propia Tana en octubre del año pasado y que sorprendió a su entorno más cercano.

Tana Rivera y su novio Manuel Vega | Europa Press

Ahora, el nombre de Tana vuelve a estar en el foco mediático por su supuesta relación con Roca Rey, lo que inevitablemente ha puesto a Manuel en el centro de todas las miradas.