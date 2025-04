Melyssa Pinto, entre rumores de relación con Mario Casas, huye de la prensa sin decir una palabra

Melyssa Pinto no ha querido perderse el estreno del documental de su amiga Dulceida, Dulceida al Desnudo 2+1, un evento muy especial en el que se han reunido algunos de sus familiares y amigos para apoyar a la influencer catalana.

Melyssa Pinto | Gtres

Hace unas semanas comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Melyssa Pinto y el actor Mario Casas, después de que supuestamente fueran vistos juntos en Canarias.

Tras pasar por el photocall, Melyssa ha atendido unos segundos a la prensa pero cuando una periodista le ha preguntado si es consciente de por qué últimamente se la considera "la chica del momento", la influencer se ha limitado a responder: "Estoy muy contenta de estar aquí, ¿vale?". Y al preguntarle sobre si también está contenta con Mario Casas, Melyssa ha decidido irse, sin decir nada más. Antes de marcharse, eso sí, Melyssa ha lanzado en modo de despedida.

Aunque no ha querido hablar sobre el actor, sí se ha mostrado feliz de poder compartir ese momento con sus amigas. "Estoy súper feliz de estar con ellas hoy", ha dicho. Eso sí, cuando se le ha preguntado si su vida daría para un documental como el de Dulceida, Melyssa lo ha tenido claro: "No, no creo", ha respondido entre risas.

Melyssa Pinto | Gtres

Por su parte, Mario Casas tampoco ha querido entrar en detalles sobre esta supuesta relación. Durante el Festival de Málaga fue preguntado por los rumores con Melyssa: "Salen muchas cosas siempre, y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada", respondió con una sonrisa. Al ser insistido sobre si tiene el corazón ocupado, solo dijo: "Yo siempre estoy feliz, sí, sí".

En la velada WOW, Mario Casas fue preguntado de nuevo por su supuesta relación con Melyssa Pinto. Al ser abordado por la prensa, se limitó a responder con un "Todo bien", evitando dar detalles. No quiso decir nada más sobre el tema y cansado de las preguntas, zanjó la conversación con un "Bueno… otra vez".

Mario Casas posando para los medios en Málaga | Gtres

Quien tampoco ha querido decir nada sobre la posible relación entre Melyssa Pinto y Mario Casas ha sido Óscar Casas, al que preguntaron durante el Festival de Málaga.

Por ahora, ni Melyssa ni Mario han querido confirmar ni desmentir nada. Ambos evitan hablar del tema cada vez que se les pregunta, dejando que los rumores sigan creciendo sin una respuesta clara por su parte.