Blanca Suárez, ¿mantiene buena relación con su ex, Mario Casas? Esto es lo que ha dicho de su reencuentro

Ni si quiera las lluvias han parado el Festival de Málaga que, como cada año, ha reunido a los actores del momento. Caras nuevas, promesas del cine y viejos amigos. Pero, si hay alguien habitual en estos galardones -que ya se han convertido en su segunda casa- esa es Blanca Suárez.

Espectacular con un vestido negro largo, con escote cruzado de brillos y un moño pulido, la actriz ha presentado su última película, La Huella del Mal. "Estamos muy contentos. Y aquí, en Málaga, que siempre nos acogen estupendamente", ha confesado a los micrófonos de Europa Press.

Blanca Suárez en el Festival de Málaga | Gtres

Ya son "bastantes años" los que Blanca ha pisado esta alfombra roja, y cada uno es especial: "Ojalá fuera mi casa, pero desde luego me hace sentir como si fuese así". En esta ocasión, la actriz ha coincidido con su pareja, Javier Rey, a quien conoció en el set de rodaje en 2016. Sin embargo, los primeros rumores de romance surgieron en 2020.

Muy discreta con su vida personal como acostumbra, no ha querido entrar en detalles sobre su historia de amor, de la misma forma que tampoco han posado juntos ante las cámaras. "Súper guay, súper bien", ha respondido a esta coincidencia en el festival, subrayando con un "sí, claro" el orgullo que siente hacia él.

Javier Rey en el Festival de Málaga | Gtres

Pero con quien también se ha reencontrado ha sido con Mario Casas. Fueron una de las parejas más queridas del panorama español; una relación que empezó en 2018 y que puso punto final dos años después, aún sin saber cuáles fueron los motivos.

Blanca Suárez y Mario Casas en el Festival de Málaga en 2017 | Gtres

Desde entonces, ambos han dejado claro que les sigue uniendo una buena relación. Y, al preguntarle a Blanca por este reencuentro con su ex en el Festival de Málaga, ha preferido mantenerse al margen: "Con un montón de gente me voy a reencontrar hoy. Todos nos vamos a reencontrar". Juntos, pero no revueltos, ha dejado claro que su relación sigue siendo buena: "Todo muy bien".