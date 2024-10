Marta Sánchez opina sobre Leire Martínez, de La oreja de Van Gogh: "Las circunstancias de ella no las conozco"

Este lunes, Leire Martínez anunciaba su salida de La Oreja de Van Gogh después de 17 años siendo la vocalista del grupo. Una noticia completamente inesperada que ha generado un gran impacto dentro del mundo de la música. Y más, después de todas las especulaciones que han surgido en torno a la marcha de la cantante: ¿podría deberse a un inminente regreso de Amaia Montero a la banda?

Y es que horas después de conocerse la noticia, Leire ha roto su silencio. Su amiga, Mar Montoro, ha hecho público el mensaje que le habría enviado Leire asegurando que ella no habría firmado el comunicado que este lunes emitió La Oreja de Van Gogh anunciando su salida.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", este fue el comunicado de LODVG.

Una noticia sobre la que ya se han pronunciado algunos famosos como Marta Sánchez. La artista acudió a la premiere este lunes, en Madrid, del del documental Patria y Vida de Yotuel y Beatriz Luengo, allí dedicó unos minutos a la prensa tras su paso por el photocall y habló sobre Leire y todo lo sucedido.

Marta Sánchez, en una premiere en Madrid | Gtres

"Leire es una niña encantadora, trabajadora y muy buena artista", reconocía la artista ante los micrófonos.

"Llevaban bastante tiempo, son casi 20 años. Yo estuve 7 con Olé Olé, pero bueno lo mío... yo me marché porque quería yo, no me obligó nadie ni sé las circunstancias de ella, no las conozco. Supongo que en parte será por decisión propia, no creo que nadie le ponga una pistola, digo yo" ha añadido, evitando revelar qué le parecería que Amaia volviese a La Oreja. "No tengo ni idea, no estoy informada, no puedo opinar de algo que no sé" reconoce.