Marta Sánchez se emociona al cantar el tema que le escribió a su hermana fallecida Paz en la misa homenaje a la madre de Joaquín Torres

Joaquín Torres ha vivido un día muy emotivo después de reunir a su círculo más cercano en la misa homenaje que ha organizado para su madre, quien falleció hace apenas unos días. Ha sido una gran pérdida para el arquitecto, que le ha pedido a Marta Sánchez que cantase una de sus canciones más personales y que tanto le gustaba a su madre. Y así ha sido.

La cantante ha llegado a la iglesia tranquila, enfocada en dedicarle este pequeño "regalo" a su amigo y con los sentimientos a flor de piel. Y es que, no se trata de un tema cualquiera de su extenso repertorio musical, sino de la canción que le escribió a su hermana Paz después de fallecer: "Es una canción que yo no puedo cantar porque me cuesta una barbaridad (…) He querido hacerle este apoyo, este regalo a Joaquín, porque está muy mal y muy triste y lleva una temporada mala".

Como ella misma ha confesado a los micrófonos de Europa Press, hace 30 años que no la canta, pero ha querido volver a recordar la letra y todo lo que ello conlleva para hacer feliz a su amigo: "Me parece un honor para mí poder apoyarle en un momento tan difícil". Se trata de la canción Profundo Valor y, subida en el escenario, se ha dejado la piel: "Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está, la veré en tu cielo brillar. El final de un final fue como empezar aprender a vivir, sabiendo que en ti yo encontraría la fe. Tú no me dejas, lo sé".

Tras esto, Marta Sánchez ha abandonado la iglesia muy emocionada y confesando haber pasado un momento muy emotivo: "Me ha costado un poquillo". Al preguntarle por su emoción después de tanto tiempo sin cantar públicamente este tema que, inevitablemente, le recuerda a su hermana, no ha podido contener la emoción. Y, sin poder pronunciar más palabras, se ha despedido de los medios de comunicación con un beso y con un nudo en la garganta.