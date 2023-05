Marlène Mourreau habla sobre las relaciones que ha mantenido con mujeres, entre ellas la de Yola Berrocal: "Pasó lo que pasó"

Marlène Mourreau ha sido uno de los rostros conocidos que el bingo 'Las Vegas' acogía para celebrar San Isidro. Una importante cita madrileña que la actriz y vedette, con motivo de su visita a la capital para preparar su "gira de verano", no quiso perderse y en la que no dudó en dedicar unos minutos de su tiempo para hablar con Europa Press en exclusiva.

Confirmando que sigue con su novio, la conocida modelo de los años 90 se ha explayado con el citado medio y, entre otras cosas, ha rememorado su 'affaire' en el pasado con Yola Berrocal: "Pasó lo que pasó".

Demostrando que no tiene problema en gritar alto y claro que ha estado con mujeres, "he tenido una relación con una mujer tres años en Francia", la que fuera presentadora de televisión ha explicado que "me considero bisexual lógicamente" pese a que reconoce que tiene "preferencia por los hombres". Sin embargo, "cuando una persona es muy cariñosa y me sabe tratar con amor, caigo".

Puntualizando que lo que tuvo con la televisiva fue una noche "de amor", Mourreau expresa que siempre se han llevado muy bien, tanto es así que "ahora me quiere representar". Además, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia ella: "Es una persona que tiene un corazón muy grande y muy buen fondo. Tiene una paciencia conmigo, por eso me quiere, por eso la quiero porque es la única que me soporta después de treinta años".

Yola Berrocal | GTRES

Sobre si en algún momento se les pasó por la cabeza casarse, la vedette lo tiene claro: "No". Sin embargo, sí admite que quizás lo hubiera hecho con su primera novia "porque ella quería casarse pero como estaba empezando mi profesión...". Asimismo, explica que en esa época, en los años 90, "todavía no estaba muy aceptado" y es por eso que "cuando me presenté a la Selección Presidencial de Francia en el 95 yo quería legalizar el matrimonio homosexual".

"Esa época era la que yo quería que hubiera un cambio en Francia, que no haya doble moral. De hecho ahora está legalizado y ahora también el señor Macron ha hecho todo lo que había dicho yo en el 95", asevera.

Marlène también ha hablado desu hijo Gabriel Guevara, de quien se ha mostrado de lo más orgullosa. Y es que, este próximo mes de junio dará vida a Nick en 'Culpa mía', la adaptación del libro de Mercedes Ron, en lo que se convertirá en su primer papel protagonista.

Bromeando con que no quiere "ser abuela todavía", la vedette francesa solo ha tenido palabras de admiración y cariño para el joven actor de 22 años: "Estoy orgullosa porque la verdad es que se ha hecho él solo, sin que nadie que se entere que es mi niño, no le he presentado a nadie, se ha formado él solo con mucha escuela y mucho casting", revela, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Además, Marlène reconoce que le gustaría compartir más tiempo con su hijo puesto que en Navidad tan solo tuvieron cuatro días para estar juntos: "Cuatro días porque no tiene tiempo. Trabaja mucho y también quiere estar con sus amigos para la fiesta, su rollo. Es normal, tiene 22 años", explica.