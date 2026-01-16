El rey Juan Carlos estará al lado de la reina Sofía tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

Durísimos momentos para la Familia Real y especialmente para la reina Sofía tras el fallecimiento este jueves 15 de enero de la princesa Irene de Grecia a los 83 años después de varios días en estado crítico en los que su vida se fue apagando poco a poco a causa de la enfermedad neurodegenerativa que sufría desde hace un tiempo.

Un coche fúnebre entrando en el Palacio de la Zarzuela | Gtres

Tal y como ha trascendido, la hermana de la Reina Emérita tendrá un adiós a la altura del importante papel que tuvo por sus lazos de familiaridad tanto con la Casa Real española como con la Familia Real griega. Este viernes sus restos mortales se velarán en la intimidad en el Palacio de La Zarzuela, donde la hija menor de los Reyes Pablo I y Federica de Grecia residía desde principios de la década de los 80.

La reina Sofía junto a Irene de Grecia y la infanta Cristina en la boda de Nicolás de Grecia | Gtres

Arropando a doña Sofía, devastada tras perder a su hermana, mejor amiga y leal consejera, estarán los reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, y además de Victoria Federica y Miguel Urdangarin -que residen en Madrid- se prevé la presencia del resto de nietos de la Emérita, que siempre tuvieron en Irene de Grecia a una segunda abuela: Juan, Irene (que viven en Londres) y Pablo Urdangarin -que podría volar desde Barcelona si sus compromisos deportivos con el Fraikin Bm Granollers de balonmano se lo permiten-, y Froilán, que ha dispuesto todo para viajar desde Abu Dabi y estar con el resto de su familia en la despedida de la tía Pecu, como la llamaban cariñosamente.

En el aire, si la princesa Leonor, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) y la infanta Sofía -en Lisboa cursando su primer año de Universidad- podrán llegar a tiempo para estar en la capilla ardiente de carácter estrictamente privado que se celebrará en Zarzuela este viernes. Lo que sí parece seguro, a falta de confirmación de Casa Real, es que estarán junto a su abuela y sus padres presidiendo el funeral en memoria de Irene antes de su entierro en el Palacio de Tatoi de Atenas el próximo lunes.

También el rey Juan Carlos, que al igual que hizo en 2023 tras la muerte de Constantino de Grecia, viajará hasta la capital griega para arropar a doña Sofía y dar su último adiós a su cuñada, con la que siempre tuvo una estrecha relación.

El rey Juan Carlos, en España | Gtres

Al margen de la familia Borbón al completo -a la que llevamos años sin ver reunidos en público a pesar de que coincidieron en privado el pasado noviembre en el acto de conmemoración del 50º aniversario de la restauración de la monarquía-, también la Familia Real helénica, con la reina Ana María, el príncipe Pablo y Marie Chantal Miller a la cabeza, asistirán al entierro de su adorada tía Irene.

