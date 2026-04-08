Nuria González, sobre la ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla: "Todo el mundo se puso en pie"

Nuria González ha vuelto a acaparar titulares tras recibir un reconocimiento muy especial en el hotel Hesperia Hyatt, en Madrid. Celebró este momento rodeada de rostros conocidos del ámbito social, empresarial y cultural, y no dudó en dedicar el galardón a su familia, especialmente a sus hijos.

Nuria González, en un evento en Madrid | Gtres

Durante el evento, Nuria se mostró cercana y natural con la prensa, compartiendo detalles sobre su faceta más personal. Habló del papel fundamental que tienen las tradiciones en su vida y en la educación de sus hijos, asegurando que desde pequeñosha querido inculcarles estos valores. Según explicó, todos ellos han estado muy vinculados a distintas cofradías, algo que considera esencial para mantener viva la cultura española.

Nuria González atendiendo a la prensa | Gtres

También recordó uno de los momentos más especiales que ha vivido recientemente en la Maestranza de Sevilla, donde coincidió con el rey emérito Juan Carlos I durante la reaparición de Morante de la Puebla. "Fue un momento muy bonito en conjunto la tarde era el Domingo de Resurrección" y "una tarde muy deseada", confesó. Sobre la reacción del público, destacó la granovación que recibió el emérito a su llegada.