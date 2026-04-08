SIEMPRE FIEL A LAS TRADICIONES
Nuria González, sobre la ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla: "Todo el mundo se puso en pie"
Nuria González se ha mostrado feliz tras recibir un premio. Ha hablado de las tradiciones y lo que significan para ella y sus hijos y también de su coincidencia con don Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla este pasado fin de semana.
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Nuria González ha vuelto a acaparar titulares tras recibir un reconocimiento muy especial en el hotel Hesperia Hyatt, en Madrid. Celebró este momento rodeada de rostros conocidos del ámbito social, empresarial y cultural, y no dudó en dedicar el galardón a su familia, especialmente a sus hijos.
Durante el evento, Nuria se mostró cercana y natural con la prensa, compartiendo detalles sobre su faceta más personal. Habló del papel fundamental que tienen las tradiciones en su vida y en la educación de sus hijos, asegurando que desde pequeñosha querido inculcarles estos valores. Según explicó, todos ellos han estado muy vinculados a distintas cofradías, algo que considera esencial para mantener viva la cultura española.
También recordó uno de los momentos más especiales que ha vivido recientemente en la Maestranza de Sevilla, donde coincidió con el rey emérito Juan Carlos I durante la reaparición de Morante de la Puebla. "Fue un momento muy bonito en conjunto la tarde era el Domingo de Resurrección" y "una tarde muy deseada", confesó. Sobre la reacción del público, destacó la granovación que recibió el emérito a su llegada.
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